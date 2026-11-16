Среда на черной стороне: в Доме рока «Звезда» пройдет бесплатная лекция об истоках и наследии готик-рока

Тем, чьи будни слишком яркие, предлагаем добавить в них слегка готического настроения. В эту среду погружаемся в эстетику пост-панка и «темной волны»: журналист и музейный исследователь Илья Сульдин проведет лекцию-погружение в мир готик-рока — жанра, который сделал меланхолию сверхмодной в восьмидесятые.

Черная помада и плащи приветствуются. Вход свободный, но стоит быть готовыми ко взрослому разговору: маркировка строго 18+. Начало — в семь вечера в Доме рока «Звезда».

Фото: Архивы пресс-служб