Три самарских взгляда в Москве: SPACE 13 gallery принимает участие в шестом выпуске ярмарки современного искусства |catalog

Как объединить живопись, мозаику и скульптуру, чтобы найти ответы на вопросы? Об этом художественно выскажется SPACE13 gallery на ярмарке современного искусства |catalog|.

В центре проекта — человеческое восприятие в эпоху кризисов и неопределенности: как сохранить память, найти внутренний порядок и не потерять ориентиры, когда внешний мир кажется нестабильным.

У каждого автора — свой способ говорить об этом. В составной работе Марины Нико «НКО «Эдем» хрупкие детали складываются в образ личного пространства света и надежды. Мозаики Александра Филимонова собирают повседневные воспоминания — знакомые предметы и мимолетные впечатления. А скульптуры и графика Леонида Шерешевского превращают туман в метафору потерянных ориентиров и поиска внутреннего зрения.

Вместе работы трех авторов предлагают зрителю остановиться и внимательнее всмотреться в то, что обычно ускользает.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб