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Музыка

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Три самарских взгляда в Москве: SPACE 13 gallery принимает участие в шестом выпуске ярмарки современного искусства |catalog|

Как объединить живопись, мозаику и скульптуру, чтобы найти ответы на вопросы? Об этом художественно выскажется SPACE13 gallery на ярмарке современного искусства |catalog|

В центре проекта — человеческое восприятие в эпоху кризисов и неопределенности: как сохранить память, найти внутренний порядок и не потерять ориентиры, когда внешний мир кажется нестабильным.

У каждого автора — свой способ говорить об этом. В составной работе Марины Нико «НКО «Эдем» хрупкие детали складываются в образ личного пространства света и надежды. Мозаики Александра Филимонова собирают повседневные воспоминания — знакомые предметы и мимолетные впечатления. А скульптуры и графика Леонида Шерешевского превращают туман в метафору потерянных ориентиров и поиска внутреннего зрения. 

Вместе работы трех авторов предлагают зрителю остановиться и внимательнее всмотреться в то, что обычно ускользает.

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
SPACE13 gallery

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