Объявляем «ХОРУС» 2.0! Независимый фестиваль отметит двухлетие большим туром по трем городам

«ХОРУС» не просто возвращается: в конце ноября знаменитый фестиваль пройдет сразу в трех городах — Самаре, Уфе и еще одном секретном пункте, о котором организаторы объявят совсем скоро.

В Самаре праздник прогремит 27 ноября в пространстве бара «ХВАТ» (старт ровно в шесть вечера!) по случаю двухлетия проекта. Лайнап соберет самых ярких представителей независимой сцены. За атмосферу будут отвечать амбассадоры шугейза и нойз-попа Subway Porno, чья музыка сталкивает гротескную театральность с меланхолией прошлого, а также проект «амперметр», предлагающий смелую и самобытную смесь регги, отвязного хип-хопа и поп-сюрреализма с легким налетом татарской тоски.

Поклонников свежих звуков ждет выступление SEVENCHAKRA — абсолютно нового локального имени, работающего на стыке витч-хауса, клауд-рэпа и шугейза с акцентом на тишину, пустые пространства и ускользающие мелодии.

Компанию им составит группа Lurve, мастерски миксующая инди-дэнс, пост-панк и Y2K-ривайвл под стать своим эмоциональным лайвам, которые оценил даже актер из культового фильма «На игле». Не обойдется и без душевного бэдрум-попа и сэдкора от проекта «фрэнк?», чьи простые гитары и балансирующий на грани шепота и крика вокал никого не оставят равнодушными, а тольяттинцы «Золотые зубы» добавят вечеру своего поп-панкового «гаражного» очарования.

Готовимся к танцам, ностальгии и громкому звуку!

Фото: Архивы пресс-службы