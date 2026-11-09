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Музыка

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Объявляем «ХОРУС» 2.0! Независимый фестиваль отметит двухлетие большим туром по трем городам

«ХОРУС» не просто возвращается: в конце ноября знаменитый фестиваль пройдет сразу в трех городах — Самаре, Уфе и еще одном секретном пункте, о котором организаторы объявят совсем скоро. 

В Самаре праздник прогремит 27 ноября в пространстве бара «ХВАТ» (старт ровно в шесть вечера!) по случаю двухлетия проекта. Лайнап соберет самых ярких представителей независимой сцены. За атмосферу будут отвечать амбассадоры шугейза и нойз-попа Subway Porno, чья музыка сталкивает гротескную театральность с меланхолией прошлого, а также проект «амперметр», предлагающий смелую и самобытную смесь регги, отвязного хип-хопа и поп-сюрреализма с легким налетом татарской тоски. 

Поклонников свежих звуков ждет выступление SEVENCHAKRA — абсолютно нового локального имени, работающего на стыке витч-хауса, клауд-рэпа и шугейза с акцентом на тишину, пустые пространства и ускользающие мелодии. 

Компанию им составит группа Lurve, мастерски миксующая инди-дэнс, пост-панк и Y2K-ривайвл под стать своим эмоциональным лайвам, которые оценил даже актер из культового фильма «На игле». Не обойдется и без душевного бэдрум-попа и сэдкора от проекта «фрэнк?», чьи простые гитары и балансирующий на грани шепота и крика вокал никого не оставят равнодушными, а тольяттинцы «Золотые зубы» добавят вечеру своего поп-панкового «гаражного» очарования. 

Готовимся к танцам, ностальгии и громкому звуку!

Фото: Архивы пресс-службы

Фото:
«ХОРУС»

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