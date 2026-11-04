Час, чтобы услышать себя: в Самаре пройдет иммерсивный концерт Паши Куприянова

«После первого выступления мне захотелось повторить концерт из-за отклика зрителей. Во время подготовки идея казалась почти невыполнимой: за час и 10 произведений нужно было не просто побудить человека начать внутренний поиск, но и помочь ему что-то в себе осознать и принять. После концерта ко мне подходили зрители — многие говорили, что будто обрели что-то важное.

Самым трогательным для меня стал отзыв зрительницы-хореографа. Я услышал его не лично, а в мини-интервью, которое записали после проекта. Она еле сдерживала слезы и рассказывала, что уже много лет не придумывала постановок и просто «не видела танца в себе». А потом поделилась, что во время концерта наконец увидела и расплакалась. Как и я».