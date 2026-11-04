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Музыка

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Час, чтобы услышать себя: в Самаре пройдет иммерсивный концерт Паши Куприянова

Число 10 станет лейтмотивом иммерсивного проекта Паши Куприянова «МУВМЕНТ»: 10 музыкальных композиций объединятся в единое целое. Это музыкальное путешествие, выросшее из личной истории автора: путь длиной в год он собрал в один час музыки. В сентябре проект впервые прозвучал во дворе Третьяковской галереи в Самаре, а теперь его можно будет услышать в «Бенке-холл» на «Станкозаводе»

Паша Куприянов, композитор

«После первого выступления мне захотелось повторить концерт из-за отклика зрителей. Во время подготовки идея казалась почти невыполнимой: за час и 10 произведений нужно было не просто побудить человека начать внутренний поиск, но и помочь ему что-то в себе осознать и принять. После концерта ко мне подходили зрители — многие говорили, что будто обрели что-то важное.

 

Самым трогательным для меня стал отзыв зрительницы-хореографа. Я услышал его не лично, а в мини-интервью, которое записали после проекта. Она еле сдерживала слезы и рассказывала, что уже много лет не придумывала постановок и просто «не видела танца в себе». А потом поделилась, что во время концерта наконец увидела  и расплакалась. Как и я».

На втором показе зрители смогут погрузиться в музыку еще глубже. Для тех, кто уже слышал «МУВМЕНТ», концерт раскроется с новой стороны.  А новых зрителей Паша сможет точнее провести этим маршрутом — через «темный лес души».

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Алла Кучерявая

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