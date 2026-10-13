Рок-н-ролл на южном полушарии: в Доме рока «Звезда» пройдет лекция об австралийской музыке

Ассоциативный ряд с Австралией строится просто: кенгуру, океан и риффы легендарных AC/DC, но музыкальная сцена Зеленого континента таит куда больше открытий. В эту среду, в Доме рока «Звезда» пройдет лекция об австралийском роке. Елена Вернигор отправит нас (и вас!) в музыкальное путешествие на другой конец света, чтобы выяснить, какие артисты стали глобальными символами страны!

Разговор о музыкальных кодах южного полушария охватит сразу несколько направлений — от поп- и рок-классики до андерграунда.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Евгений Шаров