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Рок-н-ролл на южном полушарии: в Доме рока «Звезда» пройдет лекция об австралийской музыке

Ассоциативный ряд с Австралией строится просто: кенгуру, океан и риффы легендарных AC/DC, но музыкальная сцена Зеленого континента таит куда больше открытий. В эту среду, в Доме рока «Звезда» пройдет лекция об австралийском роке. Елена Вернигор отправит нас (и вас!) в музыкальное путешествие на другой конец света, чтобы выяснить, какие артисты стали глобальными символами страны! 

Разговор о музыкальных кодах южного полушария охватит сразу несколько направлений — от поп- и рок-классики до андерграунда. 

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Евгений Шаров

Фото:
Доме рока «Звезда»

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