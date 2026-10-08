Помурлычим? В пространстве «Гостиная» пройдет благотворительный концерт

Вечер 22 октября создан для милоты: в свободном пространстве «Гостиная» на Ленинградской соберутся самарские инди-музыканты. Обещают формат теплого лампового квартирника — минимум аппаратуры, искренний контакт с залом, авторские треки и новые знакомства. На сцену выйдут сразу пять локальных артистов: «МЫСЛИМИМА», Лиза Дабижук, Артем Седов с проектом «Медная бабочка», АКОНИТ и Татьяна Гаврилова.

Главный повод собраться — благотворительный: все собранные с продажи билетов средства отправят на помощь подопечным приютов для бездомных животных. Прямо на площадке можно будет пообщаться с волонтерами, узнать больше об их работе и передать подарки — корм, пеленки и наполнители! — хвостатым. Но никаких жестких рамок: можно просто забежать за порцией музыки и горячего чая.

Фото: Архивы пресс-службы