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Музыка

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Помурлычим? В пространстве «Гостиная» пройдет благотворительный концерт

Вечер 22 октября создан для милоты: в свободном пространстве «Гостиная» на Ленинградской соберутся самарские инди-музыканты. Обещают формат теплого лампового квартирника — минимум аппаратуры, искренний контакт с залом, авторские треки и новые знакомства. На сцену выйдут сразу пять локальных артистов: «МЫСЛИМИМА», Лиза Дабижук, Артем Седов с проектом «Медная бабочка», АКОНИТ и Татьяна Гаврилова

Главный повод собраться — благотворительный: все собранные с продажи билетов средства отправят на помощь подопечным приютов для бездомных животных. Прямо на площадке можно будет пообщаться с волонтерами, узнать больше об их работе и передать подарки — корм, пеленки и наполнители! — хвостатым. Но никаких жестких рамок: можно просто забежать за порцией музыки и горячего чая.

Фото: Архивы пресс-службы

Фото:
«Гостиная»

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