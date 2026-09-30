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Включаем режим меланхолии: в Доме рока «Звезда» пройдет лекция об истории зарождения трип-хопа

Осень требует правильной (андеграундной!) музыки: 30 сентября (а это уже сегодня!), в Доме рока «Звезда», в семь вечера вместе с музыкальный журналистом Алексеем Тилли вникнем в историю зарождения трип-хопа. Поговорим о том, почему жанр появился именно в Бристоле, как Tricky стал одним из его главных героев и действительно ли участник Massive Attack связан с художником Бэнкси.

Теория — только половина удовольствия: параллельно с лекцией целиком послушаем два альбома (без которых трип-хоп просто невозможен!) — Mezzanine от Massive Attack и Dummy от Portishead

Фото: Архивы пресс-служб 

Фото:
Доме рока «Звезда»

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