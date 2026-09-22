Закулисье, райдеры и истории с гастролей: в баре «Флэт 31» Лидия Никищенкова расскажет всю правду о большом шоу-бизнесе

Каково это — организовывать грандиозные привозы, выполнять самые безумные капризы артистов и держать под контролем тотальный хаос за кулисами? В среду, 23 сентября, в семь вечера в баре «Флэт 31» микрофон займет Лидия Никищенкова — основательница концертного агентства «Культурный план»: за ее плечами четверть века в суровом российском шоу-бизе, сотни звездных привозов и багаж из самых непредсказуемых историй.

Соавтором вечера станет певица, ведущая и участница международных музыкальных проектов Екатерина Аржанова. Вход свободный.

Фото: Архивы пресс-служб