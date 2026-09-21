Сыграл «Последнего пирата» — приплыл в мировой топ! Эйнар Аглетдинов вошел в десятку лучших гитаристов планеты

Я обычно играю на акустической гитаре медиатором, но по правилам это было запрещено. Поэтому пришлось перенести свою авторскую технику c электрогитары на акустический инструмент. И да, всем участникам специально выдали гитары Natasha. Был всего день, чтобы познакомиться с ними. Конечно, это сложно, но от этого не менее интересно.

Конкуренция была сумасшедшая, поэтому и не строил больших иллюзий. Тем не менее удалось попасть в финал и занять девятое место. С одной стороны, когда объявили результат, исчезла маленькая надежда на призовое место. С другой — была огромная радость: я оказался в топе, хотя сам не являюсь представителем этого направления.

В финале конкурса Россию представляли четыре музыканта — я и трое москвичей: Александр Цыганков, Александр Текондрус и Дмитрий Малахов. Особенно ценно, что жюри отметило мои оригинальные композиции, чистоту, точность и авторское мышление. Кроме конкурсной программы, мы играли джемы с музыкантами из разных стран и очень сблизились. Я уехал из Китая не только с девятым местом и новой гитарой (стоимость которой полторы тысячи долларов!), но и с ощущением, что стал частью мирового сообщества гитаристов.