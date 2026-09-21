Сыграл «Последнего пирата» — приплыл в мировой топ! Эйнар Аглетдинов вошел в десятку лучших гитаристов планеты

Шок: музыкант из Тольятти занял девятое место в международном конкурсе Natasha Guitars — и вошел в десятку лучших гитаристов планеты. Финал прошел в китайском городе Чжухай. За звание топовых боролись участники из США, Бразилии, Великобритании, Италии, Германии, России, Китая, Японии, Австралии — и не только! других стран. Первый отбор прошли 100 человек, а в финал вышли всего 12. И только 10 (это вау!) добрались до Китая.
Natasha Guitars — конкурс игры на акустической гитаре: музыкант одновременно исполняет мелодию, бас и ритм пальцами правой руки. Первые два этапа проходили онлайн: участники отправляли видео живой игры без обработки. В финале музыканты должны были сыграть две композиции: Эйнар исполнил «Немного солнца в холодной воде» и «Последний пират». Сам он играет в технике двуручный тэппинг, или «фортепианный стиль», когда обе руки работают на грифе.
Эйнар Аглетдинов, участник международного конкурса Natasha Guitars
Я обычно играю на акустической гитаре медиатором, но по правилам это было запрещено. Поэтому пришлось перенести свою авторскую технику c электрогитары на акустический инструмент. И да, всем участникам специально выдали гитары Natasha. Был всего день, чтобы познакомиться с ними. Конечно, это сложно, но от этого не менее интересно.
Конкуренция была сумасшедшая, поэтому и не строил больших иллюзий. Тем не менее удалось попасть в финал и занять девятое место. С одной стороны, когда объявили результат, исчезла маленькая надежда на призовое место. С другой — была огромная радость: я оказался в топе, хотя сам не являюсь представителем этого направления.
В финале конкурса Россию представляли четыре музыканта — я и трое москвичей: Александр Цыганков, Александр Текондрус и Дмитрий Малахов. Особенно ценно, что жюри отметило мои оригинальные композиции, чистоту, точность и авторское мышление. Кроме конкурсной программы, мы играли джемы с музыкантами из разных стран и очень сблизились. Я уехал из Китая не только с девятым местом и новой гитарой (стоимость которой полторы тысячи долларов!), но и с ощущением, что стал частью мирового сообщества гитаристов.
Текст: Ксения Баканова
Фото: Личный архив Эйнара Аглетдинова
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