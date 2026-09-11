Шакира в Бишкеке? Канье в Питере? Шуфутинский в Самаре! Собрали девять концертов, которые пройдут на Волге этой осенью

Готовьте билетики: этой осенью Самара и Тольятти звучат так, будто кто-то замиксовал все плейлисты разом. Шуфутинский и Cream Soda, Шнуров и Елка, «Пикник» и Beautiful Boys — собрали девять концертов на Волге, ради которых точно стоит выйти из дома.

10 октября

19:00

Елка

МТЛ «Арена»