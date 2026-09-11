Шакира в Бишкеке? Канье в Питере? Шуфутинский в Самаре! Собрали девять концертов, которые пройдут на Волге этой осенью

Готовьте билетики: этой осенью Самара и Тольятти звучат так, будто кто-то замиксовал все плейлисты разом. Шуфутинский и Cream Soda, Шнуров и Елка, «Пикник» и Beautiful Boys — собрали девять концертов на Волге, ради которых точно стоит выйти из дома.
10 октября
19:00
Елка
МТЛ «Арена»
От 3600 рублей
Певица, подарившая «Прованс», «На большим воздушном шаре» и «Грею счастье», везет вау-программу. Самару ждут любимые хиты и новые честные, легкие песни.
16 октября
20:00
«Кипелов»
МТЛ «Арена»
От 3000 рублей
Титан отечественной рок-сцены — лидер группы «Кипелов» — возводит хэви-метал в абсолют на сольном концерте! Будет все: от легендарных гимнов нескольких поколений до свежих композиций.
20 октября
19:00
«Ленинград»
«Лада-Арена»
От 3500 рублей
Три десятка лет эпатажа: Сергей Шнуров и группа «Ленинград» отмечают юбилей масштабным туром! Возвращение года после релиза «Синяя богиня» обещает стадионный размах и старые добрые песни (о главном!).
23 октября
19:30
«Пикник»
МТЛ «Арена»
От 3600 рублей
«Вечное движение» с нами! Осенью 2026 года группа представит одноименный альбом, где философская ирония переплетется с новыми звуками. Готовимся к традиционному шоу-спектаклю.
24 октября
20:00
Cream Soda
«Сигнал»
От 3 000 рублей
ААА: это «Истерика»! Нас (и вас!) ждет стильное шоу-погружение: мощный бит, гипнотический визуал и безудержная энергия танца.
5 ноября
20:00
Хмыров
«Сигнал»
От 2 000 рублей
Новый герой питерской сцены Хмыров едет в тур с мощной программой! Его треки гремят в сериалах («Содержанки», «Два холма»), а лайвы с бэндом критики называют безумными по энергетике (и мы это подтверждаем!).
10 ноября
20:00
«ГУДТАЙМС»
«Сигнал»
От 2 000 рублей
Ураганный драйв: «ГУДТАЙМС» поглощают города своим новым альбомом «Неоклассика»! В программе — новинки, хиты и запредельная энергия живого звука.
18 ноября
19:00
Михаил Шуфутинский
«Автоград»
От 3000 рублей
Патриарх шансона Михаил Шуфутинский везет в Самару «Пальма-де-Майорку», «Душа болит» и, конечно, культовое «Третье сентября». Живой бэнд, танцевальное шоу и те самые песни из золотого фонда, которые мы (и вы!) знаем наизусть.
19 ноября
19:00
Beautiful Boys
«Сигнал»
От 2 000 рублей
Они возвращаются в Самару с большим туром «Такая красивая жизнь»! Город ждет гремучая смесь драмы, хитов и новинок от известной группы из Саратова.
Фото: Наталья Курган, GorbatovPhoto, группа «ВКонтакте» «Ленинград», Наталья Блохина, Мария Китаева, Александр Олегович, группа «ВКонтакте» Михаила Шуфутинского, Архивы пресс-служб.
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