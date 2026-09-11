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Музыка

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Шакира в Бишкеке? Канье в Питере? Шуфутинский в Самаре! Собрали девять концертов, которые пройдут на Волге этой осенью

Готовьте билетики: этой осенью Самара и Тольятти звучат так, будто кто-то замиксовал все плейлисты разом. Шуфутинский и Cream Soda, Шнуров и Елка, «Пикник» и Beautiful Boys — собрали девять концертов на Волге, ради которых точно стоит выйти из дома.

10 октября 

19:00

Елка

МТЛ «Арена» 

От 3600 рублей

 

Певица, подарившая «Прованс», «На большим воздушном шаре» и «Грею счастье», везет вау-программу. Самару ждут любимые хиты и новые честные, легкие песни.

16 октября

20:00

«Кипелов» 

МТЛ «Арена» 

От 3000 рублей

Титан отечественной рок-сцены — лидер группы «Кипелов» — возводит хэви-метал в абсолют на сольном концерте! Будет все: от легендарных гимнов нескольких поколений до свежих композиций. 

20 октября

19:00

«Ленинград» 

«Лада-Арена» 

От 3500 рублей

Три десятка лет эпатажа: Сергей Шнуров и группа «Ленинград» отмечают юбилей масштабным туром! Возвращение года после релиза «Синяя богиня» обещает стадионный размах и старые добрые песни (о главном!). 

23 октября

19:30

«Пикник» 

МТЛ «Арена» 

От 3600 рублей 

«Вечное движение» с нами! Осенью 2026 года группа представит одноименный альбом, где философская ирония переплетется с новыми звуками. Готовимся к традиционному шоу-спектаклю.

24 октября 

20:00

Cream Soda

«Сигнал» 

От 3 000 рублей

ААА: это «Истерика»! Нас (и вас!) ждет стильное шоу-погружение: мощный бит, гипнотический визуал и безудержная энергия танца. 

5 ноября 

20:00

Хмыров 

«Сигнал» 

От 2 000 рублей

Новый герой питерской сцены Хмыров едет в тур с мощной программой! Его треки гремят в сериалах («Содержанки», «Два холма»), а лайвы с бэндом критики называют безумными по энергетике (и мы это подтверждаем!).

10 ноября 

20:00

«ГУДТАЙМС» 

«Сигнал» 

От 2 000 рублей 

Ураганный драйв: «ГУДТАЙМС» поглощают города своим новым альбомом «Неоклассика»! В программе — новинки, хиты и запредельная энергия живого звука. 

18 ноября

19:00

Михаил Шуфутинский

«Автоград» 

От 3000 рублей

Патриарх шансона Михаил Шуфутинский везет в Самару «Пальма-де-Майорку», «Душа болит» и, конечно, культовое «Третье сентября». Живой бэнд, танцевальное шоу и те самые песни из золотого фонда, которые мы (и вы!) знаем наизусть.

19 ноября 

19:00

Beautiful Boys

«Сигнал» 

От 2 000 рублей 

Они возвращаются в Самару с большим туром «Такая красивая жизнь»! Город ждет гремучая смесь драмы, хитов и новинок от известной группы из Саратова.

Фото: Наталья Курган, GorbatovPhoto, группа «ВКонтакте» «Ленинград», Наталья Блохина, Мария Китаева, Александр Олегович, группа «ВКонтакте» Михаила Шуфутинского, Архивы пресс-служб.

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