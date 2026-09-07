Внежанровый крутяк: тольяттинская группа «Золотые зубы» выпустила клип на трек Tone of Voice

Музыканты из Тольятти давно доказали, что региональная сцена умеет задавать тренды на всю страну. Группа «Золотые зубы», которая успешно гастролирует по России и собирает полные залы, снова порадовала новым визуальным релизом — они сняли дико красивый клип на один из своих треков Tone of Voice.

Пытаться описать стиль «Золотых зубов» через стандартные жанровые ярлыки — занятие бессмысленное: в их звучании ювелирно уживаются элементы пост-панка, ироничного SMM-рэпа и авторского инди.

Смотрим клип, оцениваем бекстейджи, а заодно перечитываем наше большое интервью с группой «Золотые зубы» для премии «ТОП50. Люди, которые меняют город».

Фото: Архивы пресс-служб