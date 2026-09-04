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Год за час: идем на фортепианный концерт-путешествие в филиал Третьяковки в Самаре

В следующую субботу филиал Третьяковской галереи в Самаре наполнится нотами и аккордами: в пространстве представят иммерсивный фортепианный проект Павла Куприянова «МУВМЕНТ. 10 движений к себе» (шок: автор готовился к этому событию целый год!)

Путешествие разделено на 10 частей — 10 маяков, каждый из которых светит своим «спасительным» светом. За один час иммерсивного сеанса зрители пройдут через разные эмоциональные состояния под живое звучание фортепиано, чтобы унести с концерта что-то глубоко личное! 

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб 

Фото:
филиал Третьяковской галереи в Самаре

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