Год за час: идем на фортепианный концерт-путешествие в филиал Третьяковки в Самаре

В следующую субботу филиал Третьяковской галереи в Самаре наполнится нотами и аккордами: в пространстве представят иммерсивный фортепианный проект Павла Куприянова «МУВМЕНТ. 10 движений к себе» (шок: автор готовился к этому событию целый год!)

Путешествие разделено на 10 частей — 10 маяков, каждый из которых светит своим «спасительным» светом. За один час иммерсивного сеанса зрители пройдут через разные эмоциональные состояния под живое звучание фортепиано, чтобы унести с концерта что-то глубоко личное!

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб