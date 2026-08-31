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Дайте музыку в выставочном зале! В Галерее «Виктория» выступят «Два Обреза», «источник» и Пайта

Сентябрь горит! В первую пятницу первого осеннего месяца (вот так завернули!), 4 числа, выставочное пространство Галереи «Виктория» превратится в концертный зал (но всего на один вечер!). В плане — три мощных лайва с представителями из Екатеринбурга и Москвы.

«Два Обреза» (Екатеринбург) 

Пожалуй, одна из самых безумных и азартных групп уральской волны. Ребята виртуозно миксуют хип-хоп, эйсид-хаус, электро-индастриал, арт-поп и джаз. Их выступления на Motherland и К-30 уже стали легендарными, а теперь они впервые доберутся до Самары.

«источник» (Москва) 

Долгожданный приезд столичной группы, вернувшейся после творческой паузы. Музыканты везут свой новый концептуальный альбом EGO — результат многолетних путешествий и внутренних трансформаций, где уживаются автотюн, госпел-хор, рэп и глубокая электроника.

Пайта (Москва) 

Саунд-продюсер, знакомый резидентам «Виктории» еще до ее реконструкции. Его сет на стыке даба, ранней российской электроники и мощного плотного баса обещает заставить танцевать даже стены арт-пространства.

Старт — в половину седьмого вечера.
 

Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
Галереи «Виктория»

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