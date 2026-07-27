Громко, честно и без компромиссов: в клубе «Флэт 31» разберут британский панк-рок

Британские панки, 1979-й и почти полвека музыки, которая до сих пор не собирается становиться удобной: в клубе «Флэт 31» при Доме рока «Звезда» блогер и эксперт по року (и футболу!) Никита Кит расскажет, как жанр прошел непростой путь до наших дней.

Поговорят о бесконечном многообразии поджанров, обсудят истории групп и биографии фронтменов (тех самых людей, которые когда-то решили, что играть нужно громко, честно и без лишних церемоний!).

Начинают в среду в семь вечера. Вход свободный.