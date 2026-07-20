Катарсис на высоте: 23 июля на крыше «Станкозавода» пройдет акустический концерт с хором

Такое мы ждем: в среду, 23 июля, на крыше «Станкозавода» развернется не просто концерт, а настоящий коллективный сеанс музыкотерапии. Никакого пафоса — только чистый аналоговый звук.

Организаторы собрали ядерную смесь талантов: сибирский инди-кочевник Никита Кириллин (фронтмен группы For Me!), гастролирующий по стране с одной гитарой, встретится на сцене с неоклассиком Таней Гавриловой и ее импровизационным госпел-хором «СИНЕСТЕЗИЯ». Поддерживать этот масштабный интерактив, в котором зрители станут полноценными соавторами звука, будут музыканты из Самарской области.

Готовимся отпустить контроль и петь во весь голос — с видом на вечерний город.