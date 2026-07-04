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«КАНИКУЛА» музыкальная: Третьяковка в Самаре объявила хедлайнеров флагманского фестиваля

Флагманский летний фестиваль филиала Третьяковки в Самаре «КАНИКУЛА» раскрывает музыкальные карты. Организаторы объявили сразу трех хедлайнеров!

В пятницу на сцену выйдут наши локальные звезды — Bajinda Behind The Enemy Lines, в воскресенье — московская группа «Мегаполис», исполняющая утонченный интеллектуальный инди-рок. А в субботу здесь перед гостями выступят «Лампабикт» — главные терапевты для уставшей души с действительно приятным (и невероятно теплым!) инди-фолком.

Резюмируем: летний двор накроет музыкальная волна! 

Фото: Лена Грачева (специально для «СНОБ»), архивы пресс-служб

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