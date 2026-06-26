Всем крыш(к)а: два концерта Roof Live х Альфа перенесли с крыши «Аврора Молл» на фудкорт

Два концерта Roof Live х Альфа — IOWA и «Браво» — пройдут на фудкорте ТЦ «Аврора Молл». Об этом сообщили организаторы фестиваля в своих социальных сетях.

«Это непростое, но единственно возможное решение, которое позволит сохранить оба события и провести их без переноса на другие даты. Кроме того, по прогнозу в ближайшие дни в Самаре ожидается дождливая погода, поэтому новая площадка позволит провести концерты в более комфортной обстановке и не зависеть от капризов погоды», — сообщается в посте.