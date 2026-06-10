Мы обязательно встретимся: «Дельфин» откроет фестиваль Roof Live, который пройдет на крыше ТЦ «Аврора Молл»

К старту фестиваля Roof Live (а он ворвется в город уже 11 июня!) Андрей Лысиков дал небольшое, но очень хлесткое интервью Собака.ru (и мы очень надеемся, что оно разлетится на цитаты!). Некоторые ответы хочется распечатать и повесить на стену: тонко, откровенно, болезненно и бесконечно правдиво. Собственно, как и все творчество «Дельфина».
Является ли ваш последний альбом терапевтической практикой? Какое высказывание в нем зафиксировано?
Любое художественное высказывание является терапевтической практикой в глазах «больного» (слушателя, зрителя или читателя), но только в том случае, когда он понимает, о чем идет речь. И это понимание резонирует с его внутренним болезненным состоянием (больны мы все).
Высказывание. О том, что все всегда может быть по-другому. И это абсолютно в наших руках.
Пользовались ли вы генеративными моделями для создания «Хлопок и Нейтрино»?
У меня есть разные интересные музыкальные приборы и инструменты, прямое взаимодействие с которыми доставляет мне удовольствие от полученного результата. Мои нереализованные идеи толпятся в очереди. Если использовать искусственный интеллект, то только в рамках отдельного специального проекта. Это совершенно другой подход. Это не плохо и не хорошо. Это по-другому.
Часто слушатели воспринимают ваши тексты как стихи. Как вы сами ощущаете разницу между поэзией и текстом песни?
Текст песни — это часть песни. В том числе музыкальная часть. От того, как фонетически будут складываться рифмованные фразы, зависит общее звучание трека. Поэтому в текстах песен иногда бывают компромиссы, которые предполагают усиление музыкальности произведения.
Допустим, я не люблю рифмовать глаголы, но иногда пользуюсь этим. Особенно в припевах, потому что именно в песне это часто работает и не бросается в глаза. В отличие от напечатанного стихотворения.
Что сегодня сложнее: найти новые слова или новые смыслы?
Новые слова. Поскольку смыслы всегда старые. Каждое новое поколение хочет зафиксировать для себя все те же самые смыслы, которые ему кажутся только что открытыми. В новых собственных словах, картинах, музыке. Я тоже усердно работаю над этим.
Как меняется русский язык в последние годы и отражается ли это в вашем музыкальном и литературном творчестве?
Уверен, что язык меняется. Как? Насколько быстро? Не знаю… Я за этим не слежу. Сам я «застыл» в классической русской и зарубежной литературе. Толстой, Чехов, Ремарк, Хемингуэй, Борхес... И еще огромное количество прекрасных людей. Мне нравится.
Я полумер не люблю.
Я не люблю современную литературу. Я пробовал нескольких разных авторов «в топе», но всегда говорил: «НЕТ». Единственный мой современный автор — это Виктор Пелевин. Его последние тексты мне до конца непонятны. Но это не умаляет его практически толстовского слога.
Вы часто работаете с ощущениями и образами, а не с прямыми высказываниями. Это сознательный выбор или естественный способ разговора с миром?
Если это красиво, ощущения и образы могут работать бесконечно долго. Прямое высказывание умирает вместе с повесткой дня. Я стараюсь сделать все максимально хорошо. Насколько могу. Я выбираю ощущения и образы.
Ваши песни слушают люди нескольких поколений. Близка ли вам по мироощущению молодая аудитория?
Мое мироощущение сложилось. Но до сих пор меняется. Молодость меняется каждый день. Если кто-то моложе меня принимает то, о чем я говорю, значит, мы близки. Но, может быть, близки только сегодня…
В эпоху алгоритмов и стримингов музыка стала ближе к слушателю или дальше от него? И можем ли мы «пропустить» новых The Beatles или Radiohead из-за обилия релизов?
Музыка, как и кино, как и искусство в целом, катастрофически потеряли свое влияние… Это ничто…
The Beatles мы точно не пропустим. А вот очередной Radiohead, надеюсь, затеряется в пучине стримингов.
Если представить, что через сто лет от вашего творчества останется только одна песня, какую из них вы бы выбрали и почему?
Я уже выбрал. Эту песню никто не слышал. Оставил ее себе. Никогда не буду ее издавать. Она не то чтобы гениальна. Скорее проста…
Каким вы видите человека будущего?
Таким же, как сегодня. Жестоким, алчным, тупым. Думающим о себе слишком хорошо и слишком много. По сути, являясь жалким.
Текст: Алексей Тилли
Фото: Архивы пресс-служб
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