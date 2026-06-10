Мы обязательно встретимся: «Дельфин» откроет фестиваль Roof Live, который пройдет на крыше ТЦ «Аврора Молл»

Является ли ваш последний альбом терапевтической практикой? Какое высказывание в нем зафиксировано?

Любое художественное высказывание является терапевтической практикой в глазах «больного» (слушателя, зрителя или читателя), но только в том случае, когда он понимает, о чем идет речь. И это понимание резонирует с его внутренним болезненным состоянием (больны мы все).

Высказывание. О том, что все всегда может быть по-другому. И это абсолютно в наших руках.

Пользовались ли вы генеративными моделями для создания «Хлопок и Нейтрино»?

У меня есть разные интересные музыкальные приборы и инструменты, прямое взаимодействие с которыми доставляет мне удовольствие от полученного результата. Мои нереализованные идеи толпятся в очереди. Если использовать искусственный интеллект, то только в рамках отдельного специального проекта. Это совершенно другой подход. Это не плохо и не хорошо. Это по-другому.

Часто слушатели воспринимают ваши тексты как стихи. Как вы сами ощущаете разницу между поэзией и текстом песни?

Текст песни — это часть песни. В том числе музыкальная часть. От того, как фонетически будут складываться рифмованные фразы, зависит общее звучание трека. Поэтому в текстах песен иногда бывают компромиссы, которые предполагают усиление музыкальности произведения.

Допустим, я не люблю рифмовать глаголы, но иногда пользуюсь этим. Особенно в припевах, потому что именно в песне это часто работает и не бросается в глаза. В отличие от напечатанного стихотворения.

Что сегодня сложнее: найти новые слова или новые смыслы?

Новые слова. Поскольку смыслы всегда старые. Каждое новое поколение хочет зафиксировать для себя все те же самые смыслы, которые ему кажутся только что открытыми. В новых собственных словах, картинах, музыке. Я тоже усердно работаю над этим.

Как меняется русский язык в последние годы и отражается ли это в вашем музыкальном и литературном творчестве?

Уверен, что язык меняется. Как? Насколько быстро? Не знаю… Я за этим не слежу. Сам я «застыл» в классической русской и зарубежной литературе. Толстой, Чехов, Ремарк, Хемингуэй, Борхес... И еще огромное количество прекрасных людей. Мне нравится.

Я полумер не люблю.

Я не люблю современную литературу. Я пробовал нескольких разных авторов «в топе», но всегда говорил: «НЕТ». Единственный мой современный автор — это Виктор Пелевин. Его последние тексты мне до конца непонятны. Но это не умаляет его практически толстовского слога.