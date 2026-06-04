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Музыка

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Кто будет первым на крыше? Уже через неделю в Самаре стартует фестиваль Roof Live

Они точно знают, как повысить дофамин! Все лето (и капельку осени!) слушаем музыкантов со всей страны на фестивале Roof Live. И пока не солдаут — читаем, кто будет шуметь на всю Самару: «Дельфин», «Моя Мишель», IOWA, «Браво», «Градусы», «Линда», «Гудтаймс», OG Buda, Therr Maitz, Асия, Найк Борзов, Ева Польна, Sqwoz Bab и — фух! — «Три дня дождя». Не расслабляемся, еще всех ждут специальные программы и шоукейсы лейблов! 

Важное напоминание: поднимаемся на крышу торгового центра «Аврора Молл» уже на следующей неделе — 11 июня! 

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб

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