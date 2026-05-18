Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
Музыка

Поделиться:

От Zoloto до Fleetwood Mac: подборка треков от Дарьи Шеяновой

Вспомнить Мандельштама и послушать интонации рокапопса, настроиться на продуктивные вайбы под контральто-вокал (вплетенный в R&B, соул и джаз!) или перейти на смесь софт-рока и фолка, попытаться успеть все под электронную музыку и выдохнуть (на удивление!) под электронику. Специально для Собака.ru художница Дарья Шеянова собрала подборку любимых треков, которые делают ее день.

Zoloto — «Я ненавижу свет»

По пути на учебу или съемки включаю что-то жизнеутверждающее и энергичное. Из российских исполнителей сейчас очень люблю Zoloto, особенно трек «Я ненавижу свет». Во-первых, потому что обожаю Мандельштама (текст песни вдохновлен его одноименным произведением), а во-вторых, из-за красивого и разнообразного звучания. 

Эми Уайнхаус — You Know I’m No Good, Rehab, Me & Mr Jones

Мне кажется, у этой исполнительницы есть трек под любое настроение и занятие. You Know I’m No Good — для творческого беспорядка в мастерской, Rehab — для динамичной утренней съемки, когда нужно проснуться, Me & Mr Jones — для идеального свидания. 

Fleetwood Mac — The Chain и Gold Dust Woman

В любой отрезок дня, когда хочется быстрой подзарядки и ощущения внутренней силы, переслушиваю альбомы Fleetwood Mac. Особенно часто — The Chain и Gold Dust Woman. Обе песни о потерях и смирении, но для меня в них чувствуется какая-то превозмогающая сила.

The Chemical Brothers — Go

Точно композиция — Go. Я знаю, что это, пожалуй, лучший трек для самых сумасшедших дней, когда нет времени ни на что, а успеть нужно все и обязательно. Отдельная рекомендация — клипы этой группы, абсолютно гипнотические.

Сайд-проект «Непрочитанные сообщения» — «Говорящие сны»

По пути домой для разгрузки часто слушаю любимое — «Говорящие сны». Мне кажется, у них классное настроение светлой грусти, с налетом усталости. Если бы можно было охарактеризовать их творчество одним словом, я бы выбрала «выдох» — лучшее, что можно сделать в конце рабочего дня.

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Дарья Шеянова 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: