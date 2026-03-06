«Рабочий клуб Содружество»: кто ответственный за тайный код города на Волге?

идейный вдохновитель и создатель «Рабочего клуба Содружество»

«Рабочий клуб Содружество» – это точка доступа к независимой культуре нашего города и городов рядом. Наши встречи – это обмен идеями, теплом и креативными связями. Это не совсем вечеринка – танцам мы выделили всего один зал, остальные локации созданы для более спокойного времяпрепровождения – с вечера и в ночь. К нам могут попасть любители от души поработать и авангардно отдохнуть: креативные и около, предприниматели и городские деятели – мы соединяемся и верим, что великое рядом!

Федеральные музеи регулярно покупают в свою коллекцию работы самарских художников, их же отмечал Бэнкси, наши замечены в сильнейших электронно-музыкальных командах страны, в управлении гигантскими интернет-изданиями, в написании диссертаций, рока и рэпа. Именно поэтому мы не преследуем цели привозить артистов – у нас есть все и мы просто обо всем этом расскажем под музыку. Наш подход – не грузить музыкальными жанрами, тяжелыми темами, вкусовщиной, слухами и выводами. Важно, чтобы каждый получил свой личный опыт соприкосновения с родным и разным.

Мечтаем выдавать небольшие гранты на оформление локаций совместно с художниками, молодыми архитекторами и энтузиастами. Мы – эдакий блочный конструктор, но не из зданий, а из людей. Есть основные направления, куда может «встроиться» абсолютно любой новый проект или продукт нашего или стороннего производства.

Раз в сезон мы будем показывать результат трудов в формате арт-праздника с вечеринкой в катакомбах! Основная миссия – сделать наше локальное независимое творчество сильно заметным на много тысяч километров вокруг, осознать свою идентичность в современном мире, а также объединить местные творческие единицы в синергетический «клубок». Все строится на строгих и свободных принципах: будь локален – мысли глобально, делай вещи, по возможности не затрачивая ресурсы, масштабируемость вместо зацикленности и «местячковости», стремление к автономности решений, но не излишняя самоуверенность.

Всех, кто поддержит проект, будут ждать нуарный аудио-салон «Золотая Самара», секретный брю-бар «Тигрр», подвальная гранж-выставка СДОК и местная рейв-сцена в зеркальном отражении! В каждом помещении свой особенный бар. Адрес места проведения раскроется в день мероприятия! Программа вечера и ночи в работе, все обновления в нашем тг-канале «(РК)Содружество».