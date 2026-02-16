Как делают шоу, о которых говорит весь мир: в Самаре поговорят о выступлениях Grammy, Brit Awards и Super Bowl

Ну, это мировая музыка! Вечером пятницы, 20 февраля, в «Доме рока» будут обсуждать самые знаковые выступления мировой сцены – от церемоний Grammy и Brit Awards до Super Bowl – финала Национальной футбольной лиги США.

У всех, кто придет в семь вечера на лекцию, будет возможность взглянуть за кулисы и узнать, как создают дизайн статуэток, кто и по каким принципам выбирает победителей, почему прямые трансляции не обходятся без ляпов и неожиданных поворотов. Обо всем расскажет певица, автор, ведущая и участница международных музыкальных проектов Екатерина Аржанова.