Рождение рок-легенды: закрытый показ документального фильма «Становясь LED ZEPPELIN» в баре «Флэт 31»

Думаете, рок-звезды рождаются сами по себе? Тогда приходите 10 января в «Дом рока» (он снова открыт! до понедельника!) на закрытый показ документального фильма «Становясь LED ZEPPELIN». И это та самая история о том, как британские парни превратили пару риффов в мировую легенду. Сразу после премьеры – живой разговор о первых шагах музыкантов, их провалах и триумфах с медиатором Ильей Саморуковым.

Показ пройдет в баре «Флэт 31». Начало – в шесть вечера.