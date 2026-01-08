Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Музыка

Рождение рок-легенды: закрытый показ документального фильма «Становясь LED ZEPPELIN» в баре «Флэт 31»

Думаете, рок-звезды рождаются сами по себе? Тогда приходите 10 января в «Дом рока» (он снова открыт! до понедельника!) на закрытый показ документального фильма «Становясь LED ZEPPELIN». И это та самая история о том, как британские парни превратили пару риффов в мировую легенду. Сразу после премьеры – живой разговор о первых шагах музыкантов, их провалах и триумфах с медиатором Ильей Саморуковым.

Показ пройдет в баре «Флэт 31». Начало – в шесть вечера.

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Архивы пресс-служб

