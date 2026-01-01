Вот бы сделать это в цирке, на рынке, в трамвае и на «Дне»: Антон Синцов и Антон Веганов о лучших привозах за год, абсолютных рекордах и нехватке локаций

Январские праздники – самое время подводить итоги прошедшего года. Сколько вечеринок вам удалось организовать за 2025-ый? И насколько этот показатель вырос или сократился по сравнению с 2024-ым?

Антон Синцов: За 2025 год бар «ХВАТ» со сторонними промоутерами провел большое количество мероприятий. «Волжский хват» как промо-группа скорее ушла в качество, а не количество (и этому мы очень рады!). По сравнению с 2024 годом количество тус в самом баре, конечно, выросло процентов на тридцать.

Антон Веганов: В 2025-ом мы сделали девятнадцать вечеринок и привезли двадцать артистов в Самару. Сами не понимаем, как так получилось, но это пока наш абсолютный рекорд.

Какие вечеринки и концерты вы сами успели посетить за год в Самаре и за ее пределами? Что особенно запомнилось?

Антон Синцов: Особо не посещаю вечеринки, так как своих хватает. Но точно могу выделить летние мероприятия «Продленки», Tour 130 и «Подполье фест».

Антон Веганов: А я, наоборот, посетил очень много концертов, клабшоу и всяческих мероприятий. Больше всего запомнились Пикник «Афиши» в Москве и концерт Трэвиса Скотта в Абу-Даби.

Какие привозы оказались более востребованными у самарцев? Почему?

Антон Синцов: Хип-хоп сегодня является лидером индустрии, поэтому все мероприятия, связанные с данной музыкой, успешны. Нам в этом плане посложнее, но ровно год назад мы привезли в Самару Пашу Техника и Илью Гадаева – и это было сильно.

Антон Веганов: Мне кажется, сейчас народ идет больше за вайбом, общением, классной музыкой. Привозы отошли на второй план, но считаются приятным дополнением к лайнапу.

Кто из локальной сцены сделал в этом году (на ваш взгляд!) самый мощный рывок? Кого вы могли бы отметить?

Антон Синцов: По мне – это точно тусы хардкорщиков, которые всегда заморачиваются со звуком, светом и декорациями. У них своя публика, они очень интересны на данный момент. Не могу не отметить девочек во главе с Lola Femm: они сделали несколько отличных мероприятий, на которые было приятно смотреть и верить, что смена, в принципе, растет неплохая!

Антон Веганов: Везде прикольно по своему. Девчонки с Code Station – красотки, делают секси-визуал.

Уже много раз говорили о том, что прокачивать историю с привозами в Самаре – это сложное и тяжелое занятие. Изменилось ли что-то в 2025 году? Насколько самарцы стали заинтересованнее в выступлениях классных музыкантов в городе на Волге?

Антон Синцов: Привозы всегда сложны, если это не звездный гость. Особенно это касается той музыки, которую мы транслируем. Но тенденция к росту заинтересованности есть, людей на наших вечеринках становится больше. Так тому и быть в дальнейшем!

Антон Веганов: Да, изменилось, стало еще сложнее! Гонорары растут, райдеры тоже, поэтому иногда заранее знаем, что влетим на деньги. Но все равно делаем.

Пару лет назад остро стоял вопрос о нехватке пространств для организации ивентов. Изменилось ли что-то? Или помещений по-прежнему не хватает?

Антон Синцов: Ничего не изменилось. Боюсь, что в ближайшее время и не поменяется.

Антон Веганов: Локаций все еще нет, но в этом году мы будем пытаться найти альтернативу и порадовать публику чем-то новым.

В каком из самых необычных мест в Самаре вы мечтали бы организовать рейв? Если бы не было никаких ограничений и рамок!

Антон Синцов: О, таких много! Погнали: «Пельменная 1», «Вкусно и точка» на Полевой, цирк, Губернский рынок, территория Пивзавода и бар «На дне».

Антон Веганов: Да нам бы в обычных дали сделать хотя бы. Ну, а так, в «Ашане», в трамвае, кинотеатре, школе 148, на «Самара Солидарность Арена» (с выступлением EsDeeKid!).

А теперь – про планы! Какую главную цель вы ставите перед собой в 2026 году? Что должно произойти, чтобы, встретившись через год, вы сказали: «Вот этим я действительно горжусь»?

Антон Синцов: В новом году хотим сильно больше уделять времени локальной сцене и артистам, но и надеемся осуществить несколько крупных международных привозов. Make Samara great again!

Антон Веганов: В 2026 будем качать не только привозами и тусами, хотим масштабировать бренд. А там как пойдет.