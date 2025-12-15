Локальная музыкальная сцена: что происходит? Отвечает Алексей Тилли!

Музыкальный журналист и музейный сотрудник Алексей Тилли разбирается в вопросе в заголовке и подводит умозрительные итоги года. А происходит нечто удивительное – невиданный ранее бум активности, реюнионов и совсем необычных форм а-ля саундтрек к русской архитектуре или музейной экспозиции. Интересно? А то. Необычно? Еще бы. Разбираемся вместе.
Внезапные музыкальные формы
Pluush
Редакционные любимчики, побывавшие на обложке, кардинально сменили стиль. Не только музыкальный, но и визуальный. Группа решила отказаться от забавных пончо, сказочных шляп, кислотного мэйкапа… Облачилась во все самое черное, перегрузила бас-бочку и выдала свежий релиз с говорящим названием «Ритуальный бизнес». Сказать, что Pluush, поющие до этого про пчел и цветочность, помрачнели – не сказать ничего. Дуэт выдал очень модный релиз, вобравший в себя оттенки биг-бита и самого тяжелого баса. Никто больше не поет, все мрачно читают. Много рэйва, отсылки к берлинскому HOR в визуале, почти заигрывание с творчеством Бардаша – все это новые Pluush. Пошло ли им это? Безусловно. Хорошо бы звучала группа в середине большого рейва? Сто процентов. Группа обладает ночным звучанием, под новые треки группы хочется танцевать, двигать головой и вдыхать густой и темный воздух. Желаем Pluush продолжать в том же духе, им очень идет этот кардинальный ребрендинг.
MONTFAUCON
Тяжелейшая и маскулиннейшая метал-формация аж в три гитары. Продакшном записи занимались ребята из мира супертяжеловесов планетарного масштаба Slaughter To Prevail. Пилотная запись звучит потрясающе цельно и плотно. Это классический deathcore образца десятилетней давности (а то и больше). Участники группы находятся в прекрасной физической форме – подкачанные и облаченные в спортивные штаны, рубят и громыхают, кричат на всех и вся, раскалывая земную твердь. Премьерный альбом Earthcrusher – серьезная заявка на победу, все на своем месте. Брейкдауны и сэмплы, звериный крик вокалиста, ощущение, что от грува может – пардон – «треснуть лицо». Montfaucon с ноги взлетели на самый верх тяжелого дивизиона. На концерт не забывайте взять с собой беруши, пожалуйста.
Эпоха реюнионов
Bajinda Behind The Enemy Lines
Произошло то, чего никто не ожидал. Внезапно воссоединился флагман отечественного инди-рока, волжская мэдчэстер-формация с, пожалуй, самым нетривиальным названием в мире – Bajinda Behind The Enemy Lines. Группа в свое время наделала немало шума, выступая на одной сцене с Йеном Брауном, Royksopp, Supergrass, Бреттом Андерсоном, Madness, Antipop Consortium Shy Child, Amanda Palmer, These New Puritans, Friendly Fires, Panic! At the Disco, Audio Bullys, Editors. Впечатляет? Музкритики и меломаны называли BBTEL надеждой отечественной музыки и русским Kasabian.
Группа распалась одиннадцать лет назад и внезапно дала мощнейший концерт в этом году, собрав полный КЦ «Сигнал»… BBTEL показала, что этот перерыв в десять с лишним лет пошел им только на пользу. Это все тот же пауэр-поп, сдобренный электроникой, разящий наповал. В зале царила эйфория, фронтмен группы Павел Тетерин в очередной раз доказал всем, что на данный момент он до сих пор является одним из самых сильных фронтменов. Следом Bajinda Behind The Enemy Lines съездила в Москву на Motherland… и снова всех разнесла. Главный редактор VK Music Сергей Мудрик назвал сет BBTEL самым сильным на фестивале. Основатель культового Stereoleto (кстати, в следующем году он пройдет и в Самаре 27 июня!) Илья Бортнюк уже пригласил группу выступать в Санкт-Петербурге на одном из главных фестов страны. Но есть одно «но»! Как там с новым материалом? По слухам, Bajinda Behind The Enemy Lines готовит новые песни. Будет ли этот материал англоязычным? Или группа перейдет на русский? Никто не знает. Но то, что именно этот реюнион взбодрил абсолютно всех – факт. Еще один момент – треки группы звучат потрясающе актуально до сих пор. Это ли не показатель качества и блестяще отточенного таланта?
Supruga
Адепты самого темного рока. Волжский блэкенд-хардкор снова в сборе. Группа пригласила новую вокалистку и выпустила новый релиз. Воссоединение группы сразу же вызвало скандал со стороны экс-участников. Ну, а как вы хотели… Подобное творчество – всегда эмоции на самых кончиках пальцев. Supruga уже посетили обе столицы и намерены писать свежий материал и дальше. Новые релиз немного перепридумывает старую Supruga – появляются вполне считываемые мелодии и вставки чистого вокала. Былое эсхатологическое безумие – на месте, фирменные риффы тоже, радость при виде надвигающейся катастрофы – а как же без этого. Но! Группа словно пытается рассказать все ту же историю, используя немного другие инструменты. Хочется не то чтобы нового самостоятельного шага, но хотя бы разворота вполоборота.
«6 000 000 000 себя» / Idea Fix
Многие журналисты и критики предсказывали возвращение моды на эмо-культуру. Но, к сожалению, этого так и не произошло. Безусловно, мастодонты типа American Football все также выступают хедлайнерами на европейских фестивалях, но в России существует совсем другая боль – 2007 год. Поколение старше тридцати пяти настолько нежно любит это время, что после новости о реюнионе культовых локальных «6 000 000 000 себя» и Idea Fix (хотя последние не распадались) ностальгические чувства стали рваться наружу настолько сильно, что привели к почти полному КЦ «Сигнал». Как известно, ностальгия – самое сильное чувство. Обе группы в прекрасной форме, но в измененном составе – это неминуемая история. Получилось сохранить золотой состав только Bajinda Behind The Enemy Lines. Громкость на пределе, смешение техник вокала тоже, татуировки и причудливые прически на самом видном месте. Эмо или имо-музыка – не только повод вспомнить о своей молодости на фонтанах Осипенко или Пушке, но и уникальная возможность надеть самые узкие джинсы, кепку с прямым козырьком, поймать изумленный взгляд жены… И с абсолютно чистой совестью пойти на концерт. Хотя бы раз в год на это должен иметь право любой человек, знакомый с телеканалом A-one и нежно любящий «Психею» или The Used.
Саундтреки для деревянной архитектуры и выставок
Наконец-то локальные музыканты отошли от формата «запись EP/альбома, презентация в родном городе, кусок тура». Писать музыку можно не только в рамках группы, но и для театральных постановок, музеев, а иногда и придумывать что-то совсем новое. К примеру, электронный музыкант SPURV «озвучил» деревянную архитектуру старых русских городов. EP, посвященный городу Углич, обладает ретрофутуристичным вайбом и передает привет почившему композитору Йоханну Йоханнссону. Композитор и диджей Дмитрий Крылов написал саундтрек уже для второй выставки филиала Третьяковской галереи в Самаре. Предыдущий, к слову, издали на шикарном красном виниле. Фронтмен группы «Раскаты» Александр Бузулукский также озвучил уже две выставки в SPACE13 gallery. Эта тенденция не может не радовать: поиск новых форм, смыслов и поворот к лицу искусства.
Безусловно, происходят и другие радостные новости – Максим Молох издается на московском лейбле Resonance, а тольяттинцы «Золотые зубы» продолжают покорять нашу необъятную. Ну, а вишенка на торте – выход из творческого анабиоза произошел у Бориса Бурдаева. Самарский самородок, назвавшись KIP4RIS, выпустил ностальгический трек «Нулевые» с Аленой Швец на фите. Это ли не праздник?
Текст: Алексей Тилли
Фото: Евгений Шаров, Максим Симонов, Евгений Комиссаров, архивы пресс-служб
