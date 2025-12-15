Локальная музыкальная сцена: что происходит? Отвечает Алексей Тилли!

Bajinda Behind The Enemy Lines

Произошло то, чего никто не ожидал. Внезапно воссоединился флагман отечественного инди-рока, волжская мэдчэстер-формация с, пожалуй, самым нетривиальным названием в мире – Bajinda Behind The Enemy Lines. Группа в свое время наделала немало шума, выступая на одной сцене с Йеном Брауном, Royksopp, Supergrass, Бреттом Андерсоном, Madness, Antipop Consortium Shy Child, Amanda Palmer, These New Puritans, Friendly Fires, Panic! At the Disco, Audio Bullys, Editors. Впечатляет? Музкритики и меломаны называли BBTEL надеждой отечественной музыки и русским Kasabian.



Группа распалась одиннадцать лет назад и внезапно дала мощнейший концерт в этом году, собрав полный КЦ «Сигнал»… BBTEL показала, что этот перерыв в десять с лишним лет пошел им только на пользу. Это все тот же пауэр-поп, сдобренный электроникой, разящий наповал. В зале царила эйфория, фронтмен группы Павел Тетерин в очередной раз доказал всем, что на данный момент он до сих пор является одним из самых сильных фронтменов. Следом Bajinda Behind The Enemy Lines съездила в Москву на Motherland… и снова всех разнесла. Главный редактор VK Music Сергей Мудрик назвал сет BBTEL самым сильным на фестивале. Основатель культового Stereoleto (кстати, в следующем году он пройдет и в Самаре 27 июня!) Илья Бортнюк уже пригласил группу выступать в Санкт-Петербурге на одном из главных фестов страны. Но есть одно «но»! Как там с новым материалом? По слухам, Bajinda Behind The Enemy Lines готовит новые песни. Будет ли этот материал англоязычным? Или группа перейдет на русский? Никто не знает. Но то, что именно этот реюнион взбодрил абсолютно всех – факт. Еще один момент – треки группы звучат потрясающе актуально до сих пор. Это ли не показатель качества и блестяще отточенного таланта?