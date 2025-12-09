Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Джаза много не бывает: где слушать джаз в декабре

Самара уже давно – и весьма убедительно! – доказывает, что в джазе не только девушки: на сейшнах и концертах всегда аншлаги. Для всех, кто хочет убедиться в этом лично, собрали самые яркие – по мнению редакции – джазовые концерты этой недели.

Прямо сегодня можно будет отметить день рождения легендарного Фрэнка Синатры вместе с одним из самых успешных джазовых вокалистов России: Дмитрий Носков устроит музыкальное путешествие по Америке 50-х и споет главные хиты Фрэнка в «Универ Cтудии».  Главная фишка концертной программы «Я буду петь тебе, как Фрэнк» – подлинные оркестровки середины XX века.

В рамках проекта «Джазовые четверги с Денисом Рыбаковым» в четверг 11 декабря в «Рюмочке» пройдет вечер импровизации, экспрессии и неожиданных музыкальных открытий JAZZ VOICE JAM.

В субботу 13 декабря в «Универ Студии» начнется трехдневный фестиваль авторского джаза «Голос сердца», одним из хедлайнеров которого станет самарская группа «Джульетта любит лето», исполняющая авторский джаз с тонкими «специями» из фолка, хип-хопа и даже драмнбейса в акустическом варианте.

Фото: Архивы пресс-служб

