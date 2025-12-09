Лето будет у нас дома! В этом году

Время думать про лето – про Stereoleto, конечно же. Тем более (и это очень хорошо!), в этом году независимый международный музыкальный фестиваль пройдет не только в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге: город на Волге готовится встретить всех меломанов у себя в гостях!

Ценителей лайва будут ждать огненный лайн-ап, зоны с развлечениями, гастроплощадки и маркет. Имена артистов рассекретят позже, а вот дату и место советуем записать прямо сейчас – фест пройдет 27 июня 2026 года в Струковском саду.