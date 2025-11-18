Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Блюзовая волна, джаз и юные таланты: в Самаре пройдет «Движение-2025»

20 ноября в самарском культурном центре «Универ студия» начнется четвертый международный джазовый фестиваль «Движение-2025», который объединит талантливых музыкантов и ценителей джаза со всей планеты. В этом году программа фестиваля рассчитана на четыре дня. Все начнется с блюза, который впервые стал частью «Движения»: в программе «Блюзовая волна» примут участие Lighthouse Blues Band и «Хвостов + Ко». В пятницу город ждет джаз-концерт, на котором сыграют московский «Квартет Дмитрия Сабурова» и вокалистка из США Вивиан Сессомс, чей изысканный голос хвалили журналы Rolling Stone и Billboard. Субботу организаторы фестиваля отдали признанному мастеру бас-гитары Кристиану Галвезу, а в воскресенье раздавать джаз будут юные – и не только! – таланты, которые успеют подать заявку на участие.

Фото: архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: