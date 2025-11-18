Блюзовая волна, джаз и юные таланты: в Самаре пройдет «Движение-2025»

20 ноября в самарском культурном центре «Универ студия» начнется четвертый международный джазовый фестиваль «Движение-2025», который объединит талантливых музыкантов и ценителей джаза со всей планеты. В этом году программа фестиваля рассчитана на четыре дня. Все начнется с блюза, который впервые стал частью «Движения»: в программе «Блюзовая волна» примут участие Lighthouse Blues Band и «Хвостов + Ко». В пятницу город ждет джаз-концерт, на котором сыграют московский «Квартет Дмитрия Сабурова» и вокалистка из США Вивиан Сессомс, чей изысканный голос хвалили журналы Rolling Stone и Billboard. Субботу организаторы фестиваля отдали признанному мастеру бас-гитары Кристиану Галвезу, а в воскресенье раздавать джаз будут юные – и не только! – таланты, которые успеют подать заявку на участие.