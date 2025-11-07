Мы вас слушаем! Делимся тремя новинками локальной сцены

Пятница на этой неделе – настоящая музыкальная богачка! Нашли три новинки, которые мы (и не только мы!) уже заслушали до дыр: Сюзанна ft.sylva, KIP4RIS (Борис Бурдаев!) и Алена Швец, а еще – VLNY.
Сюзанна ft.sylva – «Я не уверена»
Во-первых, это красиво! Во-вторых, дико круто – вокалистка самарской группы sylva Сильва Мор – на фите у Сюзанны. «Я не уверена» – а мы уверены! – плотно засядет во многих плейлистах.
KIP4RIS и Алена Швец – «Нулевые»
Ностальгия – тут. Трек, наполненный теплом и кристальной чистотой. Слушаем на репите весь день (по ссылке – четыре разные версии: от акустики до рингтона, как с олдового мобильника!).
Да, мы уже представляем, как поем эти песни на всех следующих концертах VLNY! «Соломенные псы», «Смотри», «Пятна», «50 оттенков серого» и «Пропал» – добавляем в избранное и наслаждаемся.
Фото: Максим Монахов, архивы пресс-служб
