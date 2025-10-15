«Щелкунчик» и не только: самарские артисты познакомили Таиланд с русской культурой!

В прошлое воскресенье Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Хохлова вернулся домой с Международного музыкального фестиваля музыки и танца в Бангкоке. Самые масштабные – в Бангкок отправились семь контейнеров с декорациями и более двухсот артистов! – гастроли в новейшей истории театра продолжались с 7 по 12 октября. За это время артисты с берегов Волги успели показать свои лучшие постановки: оперы «Флория Тоска» и «Аида», балет-притчу «Три маски короля» и балет-феерию «Щелкунчик». Его, кстати, показали не только на фестивале! Дополнительный показ балета-феерии прошел на благотворительном приеме королевы Таиланда Сутхиды в Thailand Cultural Center: главный дирижер и солисты балета получили цветы из ее рук.
Евгений Хохлов
художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича
Это большая честь и огромная радость – представлять Россию и Самарский регион на престижном международном фестивале. Здорово, что есть возможность продемонстрировать русскую культуру во всем ее многообразии и показать то, что может самарский театр. Такого волнения я не испытывал давно. Потому что за три репетиции «Щелкунчика» с Королевским Бангкокским симфоническим оркестром мы собрали этот спектакль в совершенно другом акустическом пространстве. Было очень сложно: музыка для них хоть и знакомая на слух, но очень трудная – поздний Чайковский – за этой красотой и сказочностью заложен колоссальный философский смысл.
