«Щелкунчик» и не только: самарские артисты познакомили Таиланд с русской культурой!

художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича

Это большая честь и огромная радость – представлять Россию и Самарский регион на престижном международном фестивале. Здорово, что есть возможность продемонстрировать русскую культуру во всем ее многообразии и показать то, что может самарский театр. Такого волнения я не испытывал давно. Потому что за три репетиции «Щелкунчика» с Королевским Бангкокским симфоническим оркестром мы собрали этот спектакль в совершенно другом акустическом пространстве. Было очень сложно: музыка для них хоть и знакомая на слух, но очень трудная – поздний Чайковский – за этой красотой и сказочностью заложен колоссальный философский смысл.