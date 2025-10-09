Трип-хоп, танцевальный брейкс и мрачный транс: чем удивляет «Ритуальный бизнес» от Pluush

Почему давно не было релизов?



Мы решили изменить стиль – как самих песен, так и отношения к нашему творчеству. Устали от вычурного внешнего вида и ярких образов и после выхода последней песни начали неспешно думать на тему того, кто мы есть на самом деле. Ясно было одно – мы хотим продолжать делать электронику, но не перешагивать через самих себя. Изменения коснулись и состава – гитарист отпал сам собой. Теперь мы дуэт, но чтобы перепридумать самих себя, нам потребовалось время.



Как сейчас выглядит группа?

Нас двое в тесной диджейке: Алла за пультом и синтами, Илья там же, но с микрофоном. Клаб-шоу подойдет для описания нового Pluush, наверное, лучше всего.



У Pluush новый стиль? О чем новый трек?



На новом релизе три EDM-трека, связанные одной линией, но разные по стилистике и темпу. Первый трек – это трип-хоп, второй – танцевальный брейкс с вонзающимся припевом, а третий – мрачный транс. «Ритуальный бизнес» о том, что нашептывает на ухо рядовому посетителю дискотек музыкальная индустрия и чем эти ритуальные пляски кончаются на самом деле.