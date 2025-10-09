Трип-хоп, танцевальный брейкс и мрачный транс: чем удивляет «Ритуальный бизнес» от Pluush

Время знакомиться с «Ритуальным бизнесом» – свежим релизом дуэта Pluush. Начинка – три трека, погружающие в мир «ритуальных плясок» современной музыкальной индустрии. Сингл уже доступен на всех площадках, а о том, какую идею скрывает «Ритуальный бизнес» и почему у дуэта давно не было релизов, Алла Фармер и Илья Ночка рассказали специально для Собака.ru.
Почему давно не было релизов?
Мы решили изменить стиль – как самих песен, так и отношения к нашему творчеству. Устали от вычурного внешнего вида и ярких образов и после выхода последней песни начали неспешно думать на тему того, кто мы есть на самом деле. Ясно было одно – мы хотим продолжать делать электронику, но не перешагивать через самих себя. Изменения коснулись и состава – гитарист отпал сам собой. Теперь мы дуэт, но чтобы перепридумать самих себя, нам потребовалось время.
Как сейчас выглядит группа?
Нас двое в тесной диджейке: Алла за пультом и синтами, Илья там же, но с микрофоном. Клаб-шоу подойдет для описания нового Pluush, наверное, лучше всего.
У Pluush новый стиль? О чем новый трек?
На новом релизе три EDM-трека, связанные одной линией, но разные по стилистике и темпу. Первый трек – это трип-хоп, второй – танцевальный брейкс с вонзающимся припевом, а третий – мрачный транс. «Ритуальный бизнес» о том, что нашептывает на ухо рядовому посетителю дискотек музыкальная индустрия и чем эти ритуальные пляски кончаются на самом деле.
Текст: Екатерина Узилова
Фото: Евгений Комиссаров
Комментарии (0)