Династия в квадрате – это про семью Волковых!

«Мне всегда не хватало рядом именно солиста-скрипача. Вот и решила вырастить его сама!»

Во время нашего знакомства с Натальей я узнала, что ваша династия простирается глубже, чем на три поколения. Что известно о ваших родственниках – музыкантах и преподавателях?

Валентина: Наши родственники из более ранних поколений были музыкантами-самоучками: как рассказывал мой папа, они играли на всем, что только попадалось под руку. Например, мой дядя здорово владел баяном, а сам папа – аккордеоном. А еще он был преподавателем, работал директором различных школ в Тольятти. Да и дедушка, и мама тоже преподавали.

Как вы искали информацию про свою семью: по рассказам родственников, письменным документам…

Валентина: В том числе и так. А еще за всю жизнь мой папа написал очень много биографических стихов, в которых описывал жизненный путь наших родственников: от своего деда, отца и брата до сестры, дочери, сына и внуков.

Насколько для вас важно узнавать какие-то новые факты об истории семьи?

Наталья: Кажется, все, что можно, мы уже собрали. По жизни мне очень помогает знание того, что за мной стоит большое количество педагогов – целая династия!

Даниил, часто ли мама и бабушка рассказывают тебе историю твоей семьи?

Даниил: Бабушка всегда рассказывает мне интересные истории, когда мы играем с ней в теннис на даче. Кстати, мне очень запомнился один случай из ее детства: вместе с родителями бабушка поехала на море на машине, ей стало скучно сидеть в кемпинге со взрослыми, и она нашла занятие поинтереснее – ушла заниматься в лес.

Какое самое первое детское воспоминание, связанное с музыкой, есть у каждого из вас?

Валентина: Как мой родной брат стучит палочками по всем моим учебникам. Кстати, в будущем он стал профессиональным ударником! Ну, и никогда не забуду, как мама меня направила на скрипку. Это была именно ее идея: «А может – скрипочка? Она так нежно играет!»

Даниил: Помню, что примерно в четыре года мне подарили магнитную музыкальную доску. Бабушка тогда сказала: «Ну все, пора заниматься!»

Наталья: Даня, конечно, этого не помнит, но свои первые музыкальные впечатления он получил еще в моем животе. Во время беременности я постоянно играла, а он стучал изнутри ногой. Моя мама не концертирующий скрипач, она больше педагог, а мне всегда не хватало рядом именно солиста-скрипача. Вот и решила вырастить его сама!

А мое первое воспоминание связано с тем, как мама сидит рядом со мной, и мы учимся играть на фортепиано. Мои маленькие и короткие пальцы не справляются с огромными клавишами, а она помогает мне правильно «ставить руку».