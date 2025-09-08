Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Музыкальные горизонты Арсения Плаксина: от джаза до электроники

Для кого-то музыка – это не просто фон, а источник творческого вдохновения и энергии. Арсений Плаксин – артист и композитор театра «Грань» – поделился с Собака.ru плейлистом, который помогает ему создавать музыку для театральных постановок. Это настоящий калейдоскоп жанров и эмоций – прибавляем на максимум!

Ibrahim Maalouf – Una Rosa Blanca

Трек попался случайно в рекомендациях и настолько попал в меня, что я прослушал всю музыку этого композитора. Многожанровость, интересная энергия и уникальный звук. 

Sting – Message in a Bottle (My Songs Version)

Sting потряс меня своим концертом в Самарском дворце спорта – это была бешеная энергетика. Легендарный барабанщик Винни Колаюта, который днем прогуливался с советским фотоаппаратом «Зенит», снимая ледовые комбайны, вечером потрясающе исполнил соло в этой песне.

FINNEAS – I Lost a Friend

Многие знают Билли Айлиш, но мало кто знает Финнеаса О’Коннелла. А это ее не менее талантливый брат, автор песен и продюсер. И мне как композитору иногда обидно, что все знают исполнителей и почти никто не знает, кто за этими песнями стоит.

Stromae – L’enfer

Все песни Stromae – сюжеты. Некоторые стали танцевальными хитами, но если знать перевод и видеть при этом танцующих людей, возникает немного абсурдная ситуация. Конкретно эта композиция цепляет меня сочетанием акустики и электронных инструментов. Очень интересный звук.

Nat King Cole – Autumn Leaves

Подборка получилась в целом меланхолично-осенней, поэтому без этой композиции не получится обойтись. Что про нее сказать? Джазовый стандарт, джазовая классика, слова излишни.

Текст: Ирина Никифорова

Фото: Тимур Сафин

