Музыкальные горизонты Арсения Плаксина: от джаза до электроники

Для кого-то музыка – это не просто фон, а источник творческого вдохновения и энергии. Арсений Плаксин – артист и композитор театра «Грань» – поделился с Собака.ru плейлистом, который помогает ему создавать музыку для театральных постановок. Это настоящий калейдоскоп жанров и эмоций – прибавляем на максимум!
Ibrahim Maalouf – Una Rosa Blanca
Трек попался случайно в рекомендациях и настолько попал в меня, что я прослушал всю музыку этого композитора. Многожанровость, интересная энергия и уникальный звук.
Sting – Message in a Bottle (My Songs Version)
Sting потряс меня своим концертом в Самарском дворце спорта – это была бешеная энергетика. Легендарный барабанщик Винни Колаюта, который днем прогуливался с советским фотоаппаратом «Зенит», снимая ледовые комбайны, вечером потрясающе исполнил соло в этой песне.
FINNEAS – I Lost a Friend
Многие знают Билли Айлиш, но мало кто знает Финнеаса О’Коннелла. А это ее не менее талантливый брат, автор песен и продюсер. И мне как композитору иногда обидно, что все знают исполнителей и почти никто не знает, кто за этими песнями стоит.
Stromae – L’enfer
Все песни Stromae – сюжеты. Некоторые стали танцевальными хитами, но если знать перевод и видеть при этом танцующих людей, возникает немного абсурдная ситуация. Конкретно эта композиция цепляет меня сочетанием акустики и электронных инструментов. Очень интересный звук.
Nat King Cole – Autumn Leaves
Подборка получилась в целом меланхолично-осенней, поэтому без этой композиции не получится обойтись. Что про нее сказать? Джазовый стандарт, джазовая классика, слова излишни.
