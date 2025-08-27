Ревущие гитары и мощный нойз: что играет в наушниках у музыкантов из «РАСКАТОВ»?

Пока музыканты из группы «РАСКАТЫ» не уехали в уральское мини-турне (а оно запланировано на начало сентября!) попросили Александра Бузулукского, Сергея Сараева и Владимира Лягавина составить плейлист на любой – проверено! – жизненный случай. Включаем неутихающих «КИНО» и The Cure, добавляем к этому представителей российской сцены – EEVA и получаем бодрый микс, к которому захочется вернуться снова.
Александр Бузулукский, гитара-вокал
«КИНО» – «Мы хотим танцевать»
Эта песня и группа «КИНО» в целом стала в какой-то момент для меня буквально «настольной книгой». Это та музыка, которую мы слушали с отцом в машине (у нас был один MP3-диск со всеми альбомами в ужасном качестве!), но на это было абсолютно плевать. Песня «Мы хотим танцевать» – про будущее, про взгляд в него через глаза молодости – яростной, израненой, потерянной и громкой.
RADIOHEAD – Let Down
Возможно, самая красивая рок-песня всех времен. Драматургия трека, аранжировка, вокал и текст – все это идеально с первой секунды. Текст об ощущении одиночества – так точно про него еще никто не писал. Однажды мне приснился сон, где Том Йорк подошел ко мне на каком-то фестивале и сказал: «Ты – будущий я» и растворился в воздухе. Вот который год уже пытаюсь не ударить в грязь лицом. Получается не всегда.
NIRVANA – Milk It
Песня, которая изменила меня как музыканта-исполнителя. Когда ты половину жизни живешь во дворе, где играют примерно одну последовательность Am-Dm-G-C на все песни, а в музыкальной школе учат ставить левую ногу на порожек и играть длинными ногтями что-то из испанской школы, трек Milk It резко ломает твои представления о музыке в целом. Ты либо поддаешься и выбираешь третий путь, либо отвергаешь его. Мне повезло…. Просто послушайте «РАСКАТЫ».
Сергей Сараев, бас-вокал
My bloody valentine
Люблю эту песню и этот альбом! В определенный момент жизни слушал его на репите бесконечно. Гармония, ревущие гитары, меланхоличный вокал – здесь все прекрасно!
Sigur Ros – Glosoli
Считаю, что это самая крутая пост-рок-группа. Мне нравится очень много разной исландской музыки, но эта группа самая любимая. Первый раз услышал их в 2005 или 2007 году – сразу полюбил как раз этот альбом того периода. В 2008-м уже поехал на их концерт и, наверное, это был один из самых запоминающихся концертов. Они играли в здании старинного театра. Этой песней чаще всего заканчивают выступление, начиная спокойной мелодией, а завершая стеной звука и нойза. И это настоящий взрыв.
The Cure – Lost
Очень давно в магазине компакт-дисков «Мир звука» на Осипенко была специальная зона прослушивание дисков – с большими наушниками и классной аудиосистемой.
Можно было послушать почти любой диск с витрины, и я наткнулся на яркую обложку с надписью The Cure. Надел наушники и услышал эту песню. Тогда-то я и узнал о существовании этой группы и полюбил в ней все! Ярость, мрачная атмосфера, сырой звук: мне просто снесло голову от этой песни и альбома! Потом, конечно я услышал все их альбомы – многие из них действительно очень крутые. Но в памяти и в сердце – самое начало пути – именно эта песня. Позже я побывал на концерте The Cure, и это был настоящий темный праздник!
Владимир Лягавин, ударные
King Gizzard & The Lizard Wizard - Gila Monster
Познакомился я с этой австралийской командой еще во времена выхода их великолепного и прорывного альбома Nonagon Infinity, который влюбил в себя моментально. Очень крутые музыканты, экспериментаторы и просто хорошие парни. Начиная с психоделического гаражного рока, со временем они охватили массу жанровых оттенков и с каждой пластинкой (а у них может выходить их несколько за год!) удивляют в очередной раз, внезапно выпуская олдскульный трэш-метал альбом, после чего выходит релиз, полностью сыгранный на синтезаторах, а спустя время выпускают пластинку, вдохновленную блюз-роком и буги. Хотелось бы поделиться песней с вышеупомянутого Nonagon Infinity, но альбома нет в «Яндексе. Музыке», так что пусть будет заслушанный до дыр боевик с их металлической пластинки 2023 года.
EEVA – «Двойник»
Если уж и отмечать кого-то из российской сцены, то считаю, что лучше познакомить читателя с широко известными в узких кругах коллективами, чем отмечать и так всем известных артистов. Поделюсь с вами песней от близкой нам по духу группы EEVA, которая была особенно активна на стыке 10-х-20-х годов. Многие даже называли их русскими Fugazi – и с этим сложно поспорить. Песня из их последнего альбома «Луд», вышедшего в 2023 году, одна из немногих отечественных пластинок наших современников, к которой я часто возвращаюсь. Надеюсь, группа еще даст о себе знать в будущем, так что держим кулачки!
METZ – Framed by the Comet's Tail
Раз уж мы играем музыку с большим влиянием нойз-рока, то поделюсь треком от канадцев METZ, с которыми (в том числе) сравнивали «РАСКАТЫ» во времена выхода нашей дебютной пластинки. Очень люблю эту песню у ребят и часто возвращаюсь к ней в особенно задумчивые моменты своей жизни.
