Ревущие гитары и мощный нойз: что играет в наушниках у музыкантов из «РАСКАТОВ»?

Александр Бузулукский, гитара-вокал

Эта песня и группа «КИНО» в целом стала в какой-то момент для меня буквально «настольной книгой». Это та музыка, которую мы слушали с отцом в машине (у нас был один MP3-диск со всеми альбомами в ужасном качестве!), но на это было абсолютно плевать. Песня «Мы хотим танцевать» – про будущее, про взгляд в него через глаза молодости – яростной, израненой, потерянной и громкой.

Возможно, самая красивая рок-песня всех времен. Драматургия трека, аранжировка, вокал и текст – все это идеально с первой секунды. Текст об ощущении одиночества – так точно про него еще никто не писал. Однажды мне приснился сон, где Том Йорк подошел ко мне на каком-то фестивале и сказал: «Ты – будущий я» и растворился в воздухе. Вот который год уже пытаюсь не ударить в грязь лицом. Получается не всегда.

Песня, которая изменила меня как музыканта-исполнителя. Когда ты половину жизни живешь во дворе, где играют примерно одну последовательность Am-Dm-G-C на все песни, а в музыкальной школе учат ставить левую ногу на порожек и играть длинными ногтями что-то из испанской школы, трек Milk It резко ломает твои представления о музыке в целом. Ты либо поддаешься и выбираешь третий путь, либо отвергаешь его. Мне повезло…. Просто послушайте «РАСКАТЫ».