Как спасти музыку? Отвечает Антон Мищенко!

Как возникла идея Save Music Jam?

В музыке я уже лет двадцать, свою первую группу собрал сразу после окончания школы. Играли металл, рок – все, что было популярно в те года. С 2014 по 2020 годы я был участником группы VLNY и тогда же понял, что многое уже написано, многое ушло в каверы, и звук стал писаться заранее в студии, все стало стандартизировано – не было в этом проявления себя как музыканта. В тот момент я продал все гитары и уехал в Таиланд на Панган. Шесть лет был без музыки, но этой весной снова полетел в Таиланд и оказался с другом в джем-баре. Вышел на сцену, стал импровизировать и словил невероятный кайф. В тот момент я понял, что музыку нужно спасать, решил собрать музыкантов и устроить музыкальный джем.

Как вы выбираете локации для этого события?

Пока была только одна локация – у друзей, на летнике «Дома 77». Решили заколлабиться с ребятами, они помогли нам сделать оформление. В этот раз выбрали бар «Кутеж». Хочется проводить это событие в разных точках, с интересным вайбом. Важно, чтобы музыканты играли не на сцене, а сидели друг к другу лицом – так создается камерное ощущение, как будто мы играем на репетиции.

Какие жанры вы считаете особенно важными для своего проекта и почему?

Музыка, которую мы играем – это фанк, гаражный рок и психоделик-рок, то есть музыка, которая была популярна в шестидесятых, во времена Джеймса Брауна. Здесь может обыгрываться один аккорд вариативно и разнообразно. Но, вообще, главное – это звук, атмосфера, кружение. Мы говорим на одном языке, когда играем, и это происходит от большого таланта музыкантов.

Почему решили включить поэтов и танцоров в программу второго джема?

Первый джем был экспериментальным: мы хотели посмотреть, что получится.Сейчас я подумал, что классно позвать еще и поэтов, чьи стихи можно было бы распеть. Будут вокалисты и, возможно, родится какая-то песня. А танцоры смогут показать креативность музыки в другой плоскости – совместить несколько элементов искусства. В будущем еще и живопись можно подключить.

Как планируете поддерживать атмосферу импровизации?

Я никак не могу повлиять на это, все происходит само собой. Единственное, если кто-то начинает играть то, что не подходит по вайбу, я прошу исполнить что-то другое, более подходящее. Вообще, я довольно ленивый диджей, поэтому вместо того, чтобы собирать винил, я просто нахожу лучших музыкантов в городе, и мы делаем ту музыку, которая нравится нашей тусовке. Атмосфера на джеме легкая и непринужденная – каждый участник понимает, куда он идет. Все этого давно ждали.

Идеальное будущее для Save Music Jam – какое оно?

Идеально будущее уже наступает – на втором джеме мы будем записывать звук. Уверен, что будут классные хуки, вокалисты исполнят свои треки, которые пели под пианино друзьям. И я хочу сделать пластинку, что-то вроде «Популярной механики», как было в Советском союзе, где поучаствует большое количество музыкантов. Думаю, для Самары это будет интересно. Планирую проводить джем раз в полтора-два месяца, возможно, в рамках клуба или большого интересного дела. В том числе, планирую приглашать своих медийных друзей-музыкантов, чтобы молодые начинающие вдохновлялись. Надеюсь, что будет много знакомств и рождения новых музыкальных групп. И конечно, хотелось бы привлечь инвесторов для масштабирования камерных джемов до больших живых музыкальных фестивалей.

Текст: Ирина Никифорова

Фото: Татьяна Никифорова