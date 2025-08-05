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Что играет в наушниках у основательницы Fransy Елены Маравиной? Шесть треков на любой жизненный случай

Знакомьтесь: Fransy-mom Елена Маравина! Подслушали, что вдохновляет основательницу известного бренда родом из Самары, под какую музыку она убирается в квартире, а от какой – получает энергетический заряд на день вперед. Получился мега-музыкальный микс: от Danza Kuduro до «Отпетых мошенников»!

Black Eyed Peas – The Time

Песня лагерных времен, которую я каждое утро прошу поставить Алису, когда нужно очень быстро проснуться. Заряд на день и пару минут танцев точно обеспечены.

The Verve – Bitter sweet symphony

Композиция, которая вселяет в меня силы и вдохновение, какими бы ни были состояние внутри или обстановка снаружи.

Мурат Насыров – «Кто-то простит»

Включаю ее в машине по дороге домой, когда хочется попеть и прийти в себя после рабочего дня.

Don Omar – Danza Kuduro

Каждая тусовка и каждая уборка в квартире обязательно сопровождается этим треком. Люблю его за очень беззаботный вайб. Буквально это гимн лета!

Master KG – Jerusalema

Песня, которая ассоциируется с последним отпуском. Вместе с аниматором танцевали под нее с девчонками ночью на острове на песке под открытым небом. 

«Отпетые мошенники» – «Люби меня, люби»

Обожаю эту песню уже много лет. Каждое слово знаю наизусть. Когда поем ее с друзьями на вечеринках хором, каждый раз по телу бегут мурашки.

Фото: Архивы пресс-служб

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