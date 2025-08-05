Что играет в наушниках у основательницы Fransy Елены Маравиной? Шесть треков на любой жизненный случай

Песня лагерных времен, которую я каждое утро прошу поставить Алису, когда нужно очень быстро проснуться. Заряд на день и пару минут танцев точно обеспечены.

Композиция, которая вселяет в меня силы и вдохновение, какими бы ни были состояние внутри или обстановка снаружи.

Включаю ее в машине по дороге домой, когда хочется попеть и прийти в себя после рабочего дня.

Каждая тусовка и каждая уборка в квартире обязательно сопровождается этим треком. Люблю его за очень беззаботный вайб. Буквально это гимн лета!

Песня, которая ассоциируется с последним отпуском. Вместе с аниматором танцевали под нее с девчонками ночью на острове на песке под открытым небом.

Обожаю эту песню уже много лет. Каждое слово знаю наизусть. Когда поем ее с друзьями на вечеринках хором, каждый раз по телу бегут мурашки.