От классики русского рока до собственных треков: что звучит в наушниках Варвары Вишни

Продолжаем знакомство с самарскими героями через музыку, которая звучит у них в наушниках. Сегодня мы представляем плей-лист мотиватора-визионера и организатора грандиозных праздников Варвары Вишни, который – мы в этом уверены! – поможет лучше понять ее внутренний мир и восприятие прекрасного.

Это моя самая любимая песня – очень эмоциональная и отражает мой внутренний мир. Слушаю ее и в моменты, когда счастлива, ликую и побеждаю, и в моменты отчаяния и грусти, рыдая на полу под пледом в одиночестве. А так как разгон от одного состояния до другого может произойти за несколько минут, могу слушать эту песню сутками.

Гимн нашей Студии Грандиозных Праздников! У нас уже есть узнаваемый стиль, вкус и даже цвет, чтобы прочувствовать то, что мы создаем, давайте теперь добавим звук. Впервые я услышала эту композицию в 2019 году, когда собирала Love Story для пары на свадьбу, и до сих пор под впечатлением: роскошная и одновременно роковая песня, от которой учащается дыхание. Она вдохновляет на поступки и несет в себе важный смысл, отражающий ценности нашей компании.

Это песня настроение: рассвет, ты всю ночь прогулял пешком по городу, уставший и с легкой смущенной улыбкой заходишь домой, наливаешь себе чего-то охлаждающего эмоции и… начинаешь медленно танцевать.

Очень нравится музыка – это моя тональность! Часто пою эту песню в машине: она дарит ощущение рождения нового и вызывает чувство: «Все будет хорошо, выдыхай!»

Моя любимая начинающая исполнительница и восходящая рок-звезда! Не могла обойтись без своей песни, тем более, что она о самом важном в жизни каждого человека: о выборе себя и своих желаний. О том, как важно иметь смелость быть собой и идти по зову сердца, жить здесь и сейчас. Даже когда больно и страшно шагнуть в новое и развернуть свою жизнь на 180 градусов.