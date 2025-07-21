Хардхор и много чувств: на летнике «Кутежа» пройдет музыкальная вечеринка

Команда международной Био Клиники IBC точно возьмет в будущее певцов, и вот доказательства: 25 июля на летнике бара «Кутеж» пройдет музыкальная вечеринка.

Что все это значит? Объясняем! Можно прийти и спеть хором культовые песни: за вокальное и инструментальное сопровождение будут отвечать Екатерина Локтионова, Алексей Раскопов, Евгений Козаченко, Роман Ожегов и, получается, вообще все, кто захочет разделить с организаторами этот вечер.

Наряжаемся по дресс-коду в черный и белый с оранжевыми акцентами и поем всем двором: сбор гостей в пять вечера.