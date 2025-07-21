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Хардхор и много чувств: на летнике «Кутежа» пройдет музыкальная вечеринка

Команда международной Био Клиники IBC точно возьмет в будущее певцов, и вот доказательства: 25 июля на летнике бара «Кутеж» пройдет музыкальная вечеринка.

Что все это значит? Объясняем! Можно прийти и спеть хором культовые песни: за вокальное и инструментальное сопровождение будут отвечать Екатерина Локтионова, Алексей Раскопов, Евгений Козаченко, Роман Ожегов и, получается, вообще все, кто захочет разделить с организаторами этот вечер. 

Наряжаемся по дресс-коду в черный и белый с оранжевыми акцентами и поем всем двором: сбор гостей в пять вечера.

Фото: Виктория Старосельская

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