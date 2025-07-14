На волнах музыки: от взрывных эмоций до ностальгии вместе с Настей Рязановой

Правило гласит: «Хочешь узнать человека лучше? Послушай треки из его плейлиста!» Знакомьтесь (даже если уже знакомы!): Настя Рязанова – создатель и идейный вдохновитель магазина цветов и декора Garden N. Оказалось, что в ее наушниках звучит вообще все – от мощного рока и русского рэпа до итальянской оперы. Звук на максимум!
Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow
Музыка не является неотъемлемой частью моей жизни, но когда хочется выплеснуть эмоции и создать настроение, я включаю трек погромче и пою, например, за рулем.
Andrea Bocelli – Con te partiro
Люблю оперу – особенно на итальянском. По образованию я преподаватель английского и французского и еще владею итальянским, поэтому для меня это своего рода маячок к моей языковой истории. Мне нравится понимать, о чем они поют: это вызывает во мне приятные ностальгические чувства.
Diana Krall – A case of you
Меня вдохновляет красивый вокал! Эта композиция появилась в моей жизни, когда я меняла сферу деятельности – ушла из офиса в творчество – видимо, поэтому она и зафиксировалась.
Rolling Stones – Worried about you, Moon Is Up, Heaven
Все треки позаимствовала из фильма «Большой всплеск» – откликнулись на мое состояние. И когда мне хочется словить драйв, войти в рабочее настроение и пошевелиться, часто слушаю их: они достаточно динамичные и при этом со своей музыкальной философской направленностью.
Дельфин – «Весна»
Из российских исполнителей ностальгически слушаю Агутина, Меладзе, группу Дельфин – их композиция «Весна» каждый раз пробирает до мурашек. Я высокочувствительный человек и музыка для меня триггер – важно, чтобы она вызывала эмоции.
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Кристина Штейнфельд
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