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На волнах музыки: от взрывных эмоций до ностальгии вместе с Настей Рязановой

Правило гласит: «Хочешь узнать человека лучше? Послушай треки из его плейлиста!» Знакомьтесь (даже если уже знакомы!): Настя Рязанова – создатель и идейный вдохновитель магазина цветов и декора Garden N. Оказалось, что в ее наушниках звучит вообще все – от мощного рока и русского рэпа до итальянской оперы. Звук на максимум!

Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

Музыка не является неотъемлемой частью моей жизни, но когда хочется выплеснуть эмоции и создать настроение, я включаю трек погромче и пою, например, за рулем.

Andrea Bocelli – Con te partiro

Люблю оперу – особенно на итальянском. По образованию я преподаватель английского и французского и еще владею итальянским, поэтому для меня это своего рода маячок к моей языковой истории. Мне нравится понимать, о чем они поют: это вызывает во мне приятные ностальгические чувства.

Diana Krall – A case of you

Меня вдохновляет красивый вокал! Эта композиция появилась в моей жизни, когда я меняла сферу деятельности – ушла из офиса в творчество – видимо, поэтому она и зафиксировалась. 

Rolling Stones – Worried about you, Moon Is Up, Heaven

Все треки позаимствовала из фильма «Большой всплеск» – откликнулись на мое состояние. И когда мне хочется словить драйв, войти в рабочее настроение и пошевелиться, часто слушаю их: они достаточно динамичные и при этом со своей музыкальной философской направленностью.

Дельфин – «Весна»

Из российских исполнителей ностальгически слушаю Агутина, Меладзе, группу Дельфин – их композиция «Весна» каждый раз пробирает до мурашек. Я высокочувствительный человек и музыка для меня триггер – важно, чтобы она вызывала эмоции.

Текст: Ирина Никифорова

Фото: Кристина Штейнфельд

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