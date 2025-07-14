На волнах музыки: от взрывных эмоций до ностальгии вместе с Настей Рязановой

Музыка не является неотъемлемой частью моей жизни, но когда хочется выплеснуть эмоции и создать настроение, я включаю трек погромче и пою, например, за рулем.

Люблю оперу – особенно на итальянском. По образованию я преподаватель английского и французского и еще владею итальянским, поэтому для меня это своего рода маячок к моей языковой истории. Мне нравится понимать, о чем они поют: это вызывает во мне приятные ностальгические чувства.

Меня вдохновляет красивый вокал! Эта композиция появилась в моей жизни, когда я меняла сферу деятельности – ушла из офиса в творчество – видимо, поэтому она и зафиксировалась.

Все треки позаимствовала из фильма «Большой всплеск» – откликнулись на мое состояние. И когда мне хочется словить драйв, войти в рабочее настроение и пошевелиться, часто слушаю их: они достаточно динамичные и при этом со своей музыкальной философской направленностью.

Из российских исполнителей ностальгически слушаю Агутина, Меладзе, группу Дельфин – их композиция «Весна» каждый раз пробирает до мурашек. Я высокочувствительный человек и музыка для меня триггер – важно, чтобы она вызывала эмоции.

Текст: Ирина Никифорова

Фото: Кристина Штейнфельд