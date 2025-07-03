Это она – группа «Любовь эмигранта»: музыка вне времени, событий и навязанных трендов

Сколько стилей перепробовали, прежде чем найти свой?

Алексей: У каждого человека разные оттенки души, и за каждый оттенок отвечает совершенно разная музыка. Один свой стиль я так и не нашел. За все время, пока я занимаюсь музыкой, у меня было больше десяти проектов: начинал с вполне традиционной рок-музыки, а после наступила эпоха экспериментов. Сейчас мне хочется играть разное: от фанка и инди-попа до психоделического рока и экспериментальных электронных историй.

Илья: Есть твердое ощущение, что поиски не закончатся никогда. Каждый новый отрезок жизни заставляет воспринимать и воспроизводить музыку по-разному.

Полина: Много мы стилей с Тилли перепробовали – и продолжаем пробовать.

Есть ли у вас какие-то ориентиры-маяки в поэзии и музыке?

Алексей: Да, есть. Из музыки нравится наследие Робина Гатри – гитариста группы Cocteau Twins: все, что он делает, находит отражение в моем мире, звуке и настроении. Я поклонник такого – не самого современного – гитарного дрим-попа.

Илья: Лично я ценю универсальных исполнителей, скорее, даже продюсеров с хорошими исполнительскими качествами, способных, не забывая о концептуальной и идейной части, делать свой проект коммерчески успешным.

Поэт в России больше, чем поэт. Можно ли «перенести» это на музыканта?

Алексей: Нет, нельзя, потому что все-таки это совсем разные тусовки. Я для себя разделяю несколько комьюнити: например, к первому относятся дизайнеры, архитекторы и арт-директора, а ко второму – музыканты, саунд-продюсеры и композиторы. А поэты, писатели, журналисты и прочие прозаики – совсем из другой сферы.

Сколько лет было, когда написалась первая песня, и как отреагировали на нее первые слушатели?

Алексей: Мне было одиннадцать лет. На гитаре меня учил играть брат: и вместо того, чтобы оттачивать технику, я сразу начал придумывать свои первые песни. А вот в первом концерте я поучаствовал лет в семнадцать. Мы с ребятами играли в рамках фестиваля самыми последними, часа в три ночи: я настолько волновался, что в конечном итоге не смог оценить реакцию публики на наш выход. Просто был рад, что все случилось.

Илья: Мне кажется, это было в шестнадцать, когда мы написали нашу первую песню с группой, в которой я тогда играл. И все, что тут нужно знать: я даже не помню ее названия. Но я точно уверен, что наше первое выступление прошло лучше, чем ожидалось.

Полина: А я бы лучше рассказала про вторую песню! В четырнадцать лет мы с одноклассницами погрузились в субкультуру эмо, я написала дикую песню про розовых слоников для школьного концерта. Мы устроили на сцене перформанс с растягиванием розовой туалетной бумаги. Все были в восторге. Но помню, как преподаватель по литературе после выступления сказала: «Знаете, бывает китч, а бывает откровенная пошлятина».