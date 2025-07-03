Они уходили, чтобы снова вернуться: группа Bajinda Behind The Enemy Lines камбэкнулась спустя одиннадцать лет

Сколько стилей перепробовали, прежде чем найти свой?

Получилось строго наоборот. Мы сразу нашли свой стиль, а уже потом начали изучать, что же еще есть в мире музыки. Какие-то сторонние моменты вплетались в наш стиль, какие-то стили мы оставляли нетронутыми из-за дефицита времени и желания оставить хоть что-то после себя.

Есть ли у вас какие-то ориентиры-маяки в поэзии и музыке?

Тут вопрос в том, в какую сторону мы идем в тот или иной момент времени. Мы используем ориентиры-маяки не для того, чтобы идти к ним, а чтобы от них оттолкнуться на пути в неизведанное. Можно перечислить несколько десятков маяков, но лучше выделить три – красота, вдохновение и стиль.

Поэт в России больше, чем поэт. Можно ли «перенести» это на музыканта?

Хотелось бы спросить у Евгения Евтушенко, по какой причине он исключил музыкантов из крылатого стихотворения. Ведь в те годы уже была музыка, а стало быть, и музыканты. Желал ли он возвысить поэтов или просто забыл о музыкальных коллегах? В любом случае попытки поэта стать больше, чем другой поэт, выглядят контрпродуктивно.

Сколько лет было, когда написалась первая песня, и как отреагировали на нее первые слушатели?

Очень интересный вопрос! Логика говорит нам, что все первые песни были рождены в первые секунды существования вселенной. Кто был слушателем? Что являлось вдохновением для создания? Масса интереснейших вопросов, на которые нам только предстоит дать ответы.

На сцене какого фестиваля вы мечтаете дать концерт?

Как продолжение предыдущего вопроса – пусть это будет блестящая платформа в открытом космосе. Тогда прыжки и кульбиты зрителей приобретут поистине межпланетный размах.

Ваша музыка – это профессия, которая кормит, или высокоранговое хобби?

Мы много раз в своей жизни могли купить еды на полученные за концерт деньги, но покупали что-то для группы и музыки. Кроме того, от нас вы никогда не услышите профессиональную фразу «работаем концерт». Хобби – это то, чем занимаются люди по субботам и воскресеньям, а у нас движение идет бесконечно.

Что важнее: чтобы песня собрала аплодисменты стадиона или чтобы она понравилась самым близким людям?

Очень сложно ответить. Близкие люди все равно не до конца независимы. Они же близкие. Люди на стадионах подвержены разным поводам для аплодисментов. Например, неказистое падение музыканта. Хорошо было бы, конечно, собрать стадион близких людей.

Какой факт из истории вашей группы кажется вам самым интересным?

До первого концерта мы все были убеждены в том, что гитарист и барабанщик – родные братья.

Хотелось ли когда-нибудь уйти со сцены во время выступления?

Нет, ни разу. Там безумно интересно. Зато многократно хотелось взойти на сцену во время чужого концерта.

Есть песня, которую можно назвать вашей визитной карточкой?

Я могу сказать Mineral girl или Loud man: скорее всего, именно эти песни выбирает благодарный слушатель. Но не хотелось бы ему ничего навязывать.

Что станет с музыкой после того, как в нее придет искусственный интеллект?

Искусственный интеллект как молодое и развивающееся направление в какой-то момент сможет постичь величие и красоту такого явления, как музыка. Одновременно с этим ИИ осознает тщетность попыток самому создать что-то подобное. Появится ли у него в этот момент чувство эйфории, или он упадет на дно депрессии, сказать трудно.