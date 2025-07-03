Дмитрий Артемьев: «Около пятнадцати лет назад у нас не было аудиосообщений, и я звонил по домашнему телефону (олды поймут!) друзьям, чтобы сыграть им новые песни»

Сколько стилей перепробовал, прежде чем найти свой?

А я даже и не знаю! На самом деле, кажется, что не очень много. В моей первой группе мы играли модную тогда мазафаку, потом был сладж, пост-панк, инди-рок, пост-рок и уже после, наконец, появилась они – VLNY. Правда, и в рамках этой группы я все равно экспериментировал со стилями – и продолжаю делать это до сих пор.

Есть ли у тебя какие-то ориентиры-маяки в поэзии и музыке?

Скорее, нет. Больше всего мне близка лирика Димы Качмара, Ассаи и, пожалуй, Бродского.

Поэт в России больше, чем поэт. Можно ли «перенести» это на музыканта?

О, да! Музыканту в России стоит быть готовым к тому, что он будет еще и менеджером, таргетологом, логистом, тур-менеджером, звукорежиссером, оператором, рилсмейкером, бухгалтером, дизайнером – для самого себя.

Сколько лет было, когда написалась первая песня, и как отреагировали на нее первые слушатели?

Около пятнадцати. Тогда у нас не было аудиосообщений, и я звонил по домашнему телефону (олды поймут!) друзьям, чтобы сыграть им новые песни. Один мой товарищ до сих пор иногда напевает мне эти старые треки, хотя я уже практически их забыл.

На сцене какого фестиваля ты мечтаешь дать концерт?

Вот если мечтать, то, наверное, по крупному, так ведь? Очень хотел бы выступить на сцене Lollapalooza, Coachella и, наверное, TomorrowLand.

Твоя музыка – это профессия, которая кормит, или высокоранговое хобби?

Моя музыка – это профессия, которая меня кормит, а все это случилась благодаря тому, что у меня было высокоранговое хобби. Вот так!

Что важнее: чтобы песня собрала аплодисменты стадиона или чтобы она понравилась самым близким людям?

Важнее, чтобы она понравилась мне. А вообще, если честно, то в первую очередь я всегда показываю новый трек своей супруге и дико радуюсь, когда она говорит, что песня получилась действительно классной.

Какой факт из истории группы кажется тебе самым интересным?

Группе VLNY уже двенадцать лет, а мы все еще живы!

Хотелось ли когда-нибудь уйти со сцены во время выступления?

Ни разу. Я обожаю концерты.

Есть песня, которую можно назвать вашей визитной карточкой?

Думаю, это песня «Привет» и кавер на группу «Кино» – «Малыш».

Что станет с музыкой после того, как в нее придет искусственный интеллект?

Искусственный интеллект уже достаточно давно пришел в музыку. Например, я активно использую плагины с AI при сведении музыки: благодаря этим алгоритмам звучание становится только лучше. А еще – это отличный источник поиска новых идей. Думаю, глобально особо ничего не изменится, главное – разобраться с этической стороной этого вопроса.