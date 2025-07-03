Сколько стилей перепробовали, прежде чем найти свой?

Андрей: Мы всегда были ориентированы на этнику. В течение нашей жизни, с нашим личностным ростом и изменениями, окружающими нас, мы оказались там, где мы есть сейчас. Но процесс жанровой эволюции никогда не прекращается.

Есть ли у вас какие-то ориентиры-маяки в поэзии и музыке?

Сильва: Для меня важно, чтобы любые мои тексты сохраняли монолитность и ощущение чего-то возвышенного, почти эфемерного. Поэтому я часто обращаюсь к сакральным письменам в поисках вдохновения.

Андрей: Мой главный ориентир – эмоциональность и зрелищность. Я стремлюсь, чтобы наш звук можно было увидеть.

Поэт в России больше, чем поэт. Можно ли «перенести» это на музыканта?

Сильва: Однозначно. В контексте нашего времени, музыкант — это и философ, и психолог, и лекарь. Мы помогаем людям расслабиться, найти утешение или наоборот — вдохновляем их, наделяем силами двигаться дальше.

Сколько лет было, когда написалась первая песня, и как отреагировали на нее первые слушатели?

Сильва: Мне было семнадцать. Мои близкие отреагировали на мою первую песню очень тепло: они были рады, что я, наконец, стала заниматься тем, чем всегда хотела. Эта песня до сих пор пользуется популярностью среди наших слушателей, несмотря на ее наивность.

Андрей: Свои первые аранжировки я начал делать, когда мне было лет тринадцать. В те годы я увлекался тяжелой музыкой: записывал гитару на диктофон, а потом в аудиоредакторе склеивал из этого музыку. И именно в том возрасте я понял, что хочу связать с музыкой свою жизнь.

На сцене какого фестиваля вы мечтаете дать концерт?

Андрей: Сегодня список выглядит так: Motherland, «Дикая Мята» и «Стереолето».

Ваша музыка – это профессия, которая кормит, или высокоранговое хобби?

Сильва: Ни то, ни другое. Наша музыка — это наше откровение. Создавая новые песни, мы в первую очередь нацелены на ощущение катарсиса в собственной груди. Это нельзя назвать хобби, и едва ли правильно называть это профессией. Это — один из смыслов нашей жизни.

Что для вас важнее: чтобы песня собрала аплодисменты стадиона или чтобы она понравилась самым близким людям?

Сильва: Важнее всего, чтобы она оставалась честной. Отдача от аудитории — это, безусловно, приятно. Но в погоне за прослушиваниями и лайками самое важное — не потерять зерно, с которого все начиналось.

Андрей: Главное, чтобы наше творчество нравилось нам самим. Можно сказать, я пишу музыку для самого себя и делюсь ей с другими, не ожидая отдачи.

Какой факт из истории вашей группы кажется вам самым интересным?

Сильва: Практически все отечественные исполнители, которые нам нравятся, тепло отзываются о нашей музыке и выражают нам свои респекты.

Андрей: Интересный факт: все наши песни создаются через голосовые сообщения. Мы постоянно отправляем друг другу небольшие идеи, из которых потом создаем нашу музыку.

Хотелось ли когда-нибудь уйти со сцены во время выступления?

Сильва: Только от переполняющего волнения. Чтобы подышать.

Андрей: На одном из концертов я играл в рыцарских доспехах на руке. После пары песен все мое тело ныло от боли, захотелось уйти, чтобы снять с себя этот груз и полежать.

Есть песня, которую можно назвать вашей визитной карточкой?

Сильва: «Сердцем наружу рожден». Здесь все: суть, откровение и честность.

Что станет с музыкой после того, как в нее придет ИИ?

Сильва: Ничего! ИИ — это интересная игрушка или хороший инструмент для создания референсов. Это суррогат, и люди это чувствуют.

Андрей: Искусственный интеллект может упростить продакшн, но он никогда не сможет заменить реальных музыкантов с их собственным мироощущением.