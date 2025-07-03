Самарский дуэт настаивает на том, чтобы их название писали с маленькой буквы, но делает большое дело: дарит людям роскошные баллады, в которых старославянский фольклор органично сочетается с современной лирикой. Андрей Шарабанов и Сильва Мор не против, когда эксперты и журналисты называют их стиль дарк-фолком и отметили в этом году важную веху в истории коллектива: представили в Самаре – а потом и в Москве, и в Санкт-Петербурге – свой дебютный мини-альбом «О Сердце и Пламени», который продолжает активно собирать лайки и позитивные отзывы.
Сколько стилей перепробовали, прежде чем найти свой?
Андрей: Мы всегда были ориентированы на этнику. В течение нашей жизни, с нашим личностным ростом и изменениями, окружающими нас, мы оказались там, где мы есть сейчас. Но процесс жанровой эволюции никогда не прекращается.
Есть ли у вас какие-то ориентиры-маяки в поэзии и музыке?
Сильва: Для меня важно, чтобы любые мои тексты сохраняли монолитность и ощущение чего-то возвышенного, почти эфемерного. Поэтому я часто обращаюсь к сакральным письменам в поисках вдохновения.
Андрей: Мой главный ориентир – эмоциональность и зрелищность. Я стремлюсь, чтобы наш звук можно было увидеть.
Поэт в России больше, чем поэт. Можно ли «перенести» это на музыканта?
Сильва: Однозначно. В контексте нашего времени, музыкант — это и философ, и психолог, и лекарь. Мы помогаем людям расслабиться, найти утешение или наоборот — вдохновляем их, наделяем силами двигаться дальше.
Сколько лет было, когда написалась первая песня, и как отреагировали на нее первые слушатели?
Сильва: Мне было семнадцать. Мои близкие отреагировали на мою первую песню очень тепло: они были рады, что я, наконец, стала заниматься тем, чем всегда хотела. Эта песня до сих пор пользуется популярностью среди наших слушателей, несмотря на ее наивность.
Андрей: Свои первые аранжировки я начал делать, когда мне было лет тринадцать. В те годы я увлекался тяжелой музыкой: записывал гитару на диктофон, а потом в аудиоредакторе склеивал из этого музыку. И именно в том возрасте я понял, что хочу связать с музыкой свою жизнь.
На сцене какого фестиваля вы мечтаете дать концерт?
Андрей: Сегодня список выглядит так: Motherland, «Дикая Мята» и «Стереолето».
Ваша музыка – это профессия, которая кормит, или высокоранговое хобби?
Сильва: Ни то, ни другое. Наша музыка — это наше откровение. Создавая новые песни, мы в первую очередь нацелены на ощущение катарсиса в собственной груди. Это нельзя назвать хобби, и едва ли правильно называть это профессией. Это — один из смыслов нашей жизни.
Что для вас важнее: чтобы песня собрала аплодисменты стадиона или чтобы она понравилась самым близким людям?
Сильва: Важнее всего, чтобы она оставалась честной. Отдача от аудитории — это, безусловно, приятно. Но в погоне за прослушиваниями и лайками самое важное — не потерять зерно, с которого все начиналось.
Андрей: Главное, чтобы наше творчество нравилось нам самим. Можно сказать, я пишу музыку для самого себя и делюсь ей с другими, не ожидая отдачи.
Какой факт из истории вашей группы кажется вам самым интересным?
Сильва: Практически все отечественные исполнители, которые нам нравятся, тепло отзываются о нашей музыке и выражают нам свои респекты.
Андрей: Интересный факт: все наши песни создаются через голосовые сообщения. Мы постоянно отправляем друг другу небольшие идеи, из которых потом создаем нашу музыку.
Хотелось ли когда-нибудь уйти со сцены во время выступления?
Сильва: Только от переполняющего волнения. Чтобы подышать.
Андрей: На одном из концертов я играл в рыцарских доспехах на руке. После пары песен все мое тело ныло от боли, захотелось уйти, чтобы снять с себя этот груз и полежать.
Есть песня, которую можно назвать вашей визитной карточкой?
Сильва: «Сердцем наружу рожден». Здесь все: суть, откровение и честность.
Что станет с музыкой после того, как в нее придет ИИ?
Сильва: Ничего! ИИ — это интересная игрушка или хороший инструмент для создания референсов. Это суррогат, и люди это чувствуют.
Андрей: Искусственный интеллект может упростить продакшн, но он никогда не сможет заменить реальных музыкантов с их собственным мироощущением.
Текст: Денис Либстер
Продюсер: Наталья Алиуллова
Фото: Снежана Фадеева
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