Что-то на крышесносном: Roof Live в Самаре поделился списком звезд, которые приедут в город

Что такое Roof Live в Самаре? Это просторный танцпол, фуд-корт, бар и любимые артисты под открытым небом: на крыше «Аврора Молл» прозвучат голоса, знакомые практически каждому.

Проект, успевший завоевать сердца меломанов в других городах, пришел в Самару, чтобы удивлять и поражать: в списке гостей, запланированных на лето МакSим, The Hatters, Ева Польна и Zoloto. А откроют программу летних концертов на крыше омские рэперы «25/17» – их выступление запланировано на 18 июля.