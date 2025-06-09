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Что-то на крышесносном: Roof Live в Самаре поделился списком звезд, которые приедут в город

Что такое Roof Live в Самаре? Это просторный танцпол, фуд-корт, бар и любимые артисты под открытым небом: на крыше «Аврора Молл» прозвучат голоса, знакомые практически каждому.

Проект, успевший завоевать сердца меломанов в других городах, пришел в Самару, чтобы удивлять и поражать: в списке гостей, запланированных на лето МакSим, The Hatters, Ева Польна и Zoloto. А откроют программу летних концертов на крыше омские рэперы «25/17» – их выступление запланировано на 18 июля.

Фото: Архивы пресс-служб

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