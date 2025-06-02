Дядя Гриша рекомендует: пять треков для первого летнего понедельника

Этот понедельник проводим так – по-летнему меланхолично, сильно хип-хопно и слегка по-рокерски. За репертуар в наушниках отвечает он – Максим Емельянов ака Дядя Гриша – шеф-бармен кафе «Ферма» и ресторана «Жарок». Прибавляем на максимум!
Это просто бессменная классика рэпа из города на Неве. Трек можно слушать фоном и наслаждаться. Масса чувств – и у каждого от прослушивания они свои! – вам обеспечена.
Не могу пропустить творчество Димы Артемьева, очень сильно откликается внутри этот заволжский романтизм. А эмоции от его последнего концерта Unplugged просто невозможно передать словами. Кстати, мы знакомы с Димой очень давно: в юношестве проводили много времени Заволгой, играя на гитарах у костра.
Тут и говорить нечего! Эти мастодонты в 1998 году повлияли на мою любовь к хип-хоп-культуре.
Led Zeppelin – Stairway to Haven
Любовь к рок музыке мне привил отец еще в раннем детстве. Не могу сказать, что часто слушаю этот трек, но когда удается, получаю от этого огромное удовольствие, вспоминаю наши редкие, но невероятно ламповые посиделки с папой – его, к сожалению, уже нет рядом.
House of Pain, Pete Rock – Jump Around
Наверное один из немногих треков, который практически всегда присутствует в моих нечастых диджей-сетах. Он невероятно качевый и, на мой взгляд, гораздо интереснее по звучанию, чем оригинал. Хотя и тот тоже великолепен!
Фото: Архивы пресс-служб
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