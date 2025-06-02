Дядя Гриша рекомендует: пять треков для первого летнего понедельника

Этот понедельник проводим так – по-летнему меланхолично, сильно хип-хопно и слегка по-рокерски. За репертуар в наушниках отвечает он – Максим Емельянов ака Дядя Гриша – шеф-бармен кафе «Ферма» и ресторана «Жарок». Прибавляем на максимум!

Krec – «Нежность»

Это просто бессменная классика рэпа из города на Неве. Трек можно слушать фоном и наслаждаться. Масса чувств – и у каждого от прослушивания они свои! – вам обеспечена.

VLNY – «Дом»

Не могу пропустить творчество Димы Артемьева, очень сильно откликается внутри этот заволжский романтизм. А эмоции от его последнего концерта Unplugged просто невозможно передать словами. Кстати, мы знакомы с Димой очень давно: в юношестве проводили много времени Заволгой, играя на гитарах у костра.

Onyx – Shut ‘Em Down

Тут и говорить нечего! Эти мастодонты в 1998 году повлияли на мою любовь к хип-хоп-культуре.

Led Zeppelin – Stairway to Haven

Любовь к рок музыке мне привил отец еще в раннем детстве. Не могу сказать, что часто слушаю этот трек, но когда удается, получаю от этого огромное удовольствие, вспоминаю наши редкие, но невероятно ламповые посиделки с папой – его, к сожалению, уже нет рядом.

House of Pain, Pete Rock – Jump Around

Наверное один из немногих треков, который практически всегда присутствует в моих нечастых диджей-сетах. Он невероятно качевый и, на мой взгляд, гораздо интереснее по звучанию, чем оригинал. Хотя и тот тоже великолепен!