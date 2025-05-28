Эта музыка предназначена для лайфа! В Самару едет Антоха МС

В Самару едет Антоха МС – самобытный российский исполнитель, певец и (!) трубач. За прошлый год Антоха выпустил первый за пять лет лонгплей «ШИК МОЛА», здорово пошумел в коллабах со Славой КПСС, ROMANOVSKAYA (певица и соавтор Cream Soda), The Hatters, Бастой, ЛАУД и пионерами поп-гранжа UBEL, выпустил EP «Summer Live Session» и записал тот самый кавер на песню Михея «Сука Любовь». Да, это не все, но этого уже достаточно, чтобы сказать наше волжское «вау».

Готовимся к новой порции коктейля из рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско уже в эту пятницу в «Вечно молодом». Жара!

Фото: Архивы пресс-служб