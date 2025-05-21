Пушка-прослушка: что играет в наушниках у А.Вейса

Это моя отдельная любовь – на все времена – наиболее ярко выражающая летнюю меланхолию. Возможно потому, что сама Lorde родилась у моря. Для меня эта эстетика соединяется с волжским вайбом и прогулками у Волги.

Музыка, которая находит отражение и в моих произведениях. Альбом Blonde как раз один из тех необычных примеров, в которых можно проследить историю, обрывки разговоров, демо и треки разных жанров. Этот альбом нельзя прослушать один раз – к нему нужно иногда возвращаться.

Последний альбом, выпущенный посмертно. Ранняя смерть Софи стала для меня большим шоком. Она нечасто говорила публично о своей личной жизни, предпочитая вкладывать все, что ей хочется, в своей музыке. И именно в этом альбоме ее можно найти: последние треки собрали в себе весь творческий путь певицы – и он так или иначе повлиял на современное звучание.

Mitski – I Bet on Losing Dogs (трек не представлен на Яндекс.музыке)

Возможно это не самая выразительная и яркая песня Mitski, но в ней я нахожу для себя некий надрыв, связанный с моими переживаниями, и возвращаюсь к прослушиванию снова и снова. В ней есть все: и боль, и забота, и некая хрупкость.

Artemas, Pretty (альбом не представлен на Яндекс.музыке)

Artemas стал для меня главным артистом прошлого года, особенно этот отчаянный альбом, который я записал на кассету и слушал во время прогулок по ночному городу.

Фото: Анастасия Завалкевич