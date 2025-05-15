Худрук слушает: что играет в наушниках Дениса Хусниярова

Объявляем четверг днем неожиданных открытий: узнали, что играет в наушниках художественного руководителя «СамАрта» Дениса Хусниярова. А там – между прочим! – вот такая коллекция: от Градского до The Beatles.
Александр Градский – «Песня о друге»
Одна из самых известных лирических работ Градского. Песня, которая, я уверен, никогда не потеряет своей актуальности – для тех, кто ценит настоящие человеческие отношения.
Сергей Рахманинов – Andante
Легкая, лирическая, спокойная – здесь проявляется характерный мелодизм Рахманинова.
Игорь Стравинский – «Русская песня» (не представлена на Яндекс.Музыке)
Классика – вне времени и моды.
«Пикник» – «Инкогнито»
В тексте – вопросы идентичности, исследование концепции скрытого «я», в музыке – мелодичность и сложные структуры. Идеальное сочетание.
The Beatles – «Imagine»
Про вечное, понятное и ценное – для многих, хотя, кажется, что даже для всех.
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)