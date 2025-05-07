Что в наушниках у Леонида Копылова: дяди в пиджаках, духовой стих и регги

Давно не подслушивали – исправляемся! На этот раз частичкой своего плейлиста поделился историк, автор проекта «Старой Самары послѣдній сонъ» и куратор недавно открывшейся выставки «Будущее в прошлом» в Музее Модерна Леонид Копылов.
Слушаем, от одних композиций – улыбаемся и пританцовываем, от других – ощущаем волну мурашек по всему телу.
Павел Закиляк – «Дяди в пиджаках»
Павел Закиляк – микроселебрити в батином пиджаке и голос поколения «кидалт» – взрослых детей, которые отчаянно отказываются жить по принципу «с работы в дом сквозь магазин». Забавный, ироничный и сентиментальный трек.
Леонид Федоров – «Мир»
Прошлым летом переживал тяжелый депрессивный синдром, но после того, как откуда-то вдруг заиграла песня Леонида Федорова – «Мир», со мной случилось нечто вроде смехового приступа, от чего на некоторое время полегчало. Восемь с половиной минут длится это путешествие по абсурдистским «мирам»:
«Есть мир «Колесо» и созвездие «Спящий».
Ужасно, что каждый из них настоящий.
Есть мир «Крокодил» и вселенная «Горе».
Пожалуй, заделаем дырку в заборе».
Manu chao – La vida la tombola
Песня «Жизнь – это рулетка», посвященная Диего Марадоне. Лучше сразу смотреть клип, где Ману лично поет эту песню Диего, а тот, под черными очками, плачет.
И две композиции, которые не представлены на «Яндекс.Музыке», но их можно найти на других стриминг-платформах:
Blood Sisters – Ring My Bell
Регги из саундтрека GTA San Andreas, очень прилипчивая мелодия. Вот бы снять клип про антропоморфную собачку в красном платье, которая подмигивает академику Павлову и напевает «You can ring my bell, anytime, anywhere»
Староверы (Орегон, США) – Аввакум в изгнании
«Аввакум в изгнании» – духовный стих, невероятно красиво исполненный хором русских старообрядцев, которых судьба привела в штат Орегон (США). Тяжелый текст о судьбе пострадавшего за веру протопопа Аввакума, а слушается очень легко, будто смотришь на закат.
Фото: Архивы пресс-служб
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