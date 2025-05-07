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Что в наушниках у Леонида Копылова: дяди в пиджаках, духовой стих и регги

Давно не подслушивали – исправляемся! На этот раз частичкой своего плейлиста поделился историк, автор проекта «Старой Самары послѣдній сонъ» и куратор недавно открывшейся выставки «Будущее в прошлом» в Музее Модерна Леонид Копылов.

Слушаем, от одних композиций – улыбаемся и пританцовываем, от других – ощущаем волну мурашек по всему телу.

Павел Закиляк – «Дяди в пиджаках»

Павел Закиляк – микроселебрити в батином пиджаке и голос поколения «кидалт» – взрослых детей, которые отчаянно отказываются жить по принципу «с работы в дом сквозь магазин». Забавный, ироничный и сентиментальный трек.

Леонид Федоров – «Мир»

Прошлым летом переживал тяжелый депрессивный синдром, но после того, как откуда-то вдруг заиграла песня Леонида Федорова – «Мир», со мной случилось нечто вроде смехового приступа, от чего на некоторое время полегчало. Восемь с половиной минут длится это путешествие по абсурдистским «мирам»:

«Есть мир «Колесо» и созвездие «Спящий».

Ужасно, что каждый из них настоящий.

Есть мир «Крокодил» и вселенная «Горе».

Пожалуй, заделаем дырку в заборе».

Manu chao – La vida la tombola 

Песня «Жизнь – это рулетка», посвященная Диего Марадоне. Лучше сразу смотреть клип, где Ману лично поет эту песню Диего, а тот, под черными очками, плачет.

И две композиции, которые не представлены на «Яндекс.Музыке», но их можно найти на других стриминг-платформах:

Blood Sisters – Ring My Bell

Регги из саундтрека GTA San Andreas, очень прилипчивая мелодия. Вот бы снять клип про антропоморфную собачку в красном платье, которая подмигивает академику Павлову и напевает «You can ring my bell, anytime, anywhere»

Староверы (Орегон, США) – Аввакум в изгнании

«Аввакум в изгнании» – духовный стих, невероятно красиво исполненный хором русских старообрядцев, которых судьба привела в штат Орегон (США). Тяжелый текст о судьбе пострадавшего за веру протопопа Аввакума, а слушается очень легко, будто смотришь на закат.

Фото: Архивы пресс-служб

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Леонид Копылов

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