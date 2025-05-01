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Бэйби-войс и электронный нойз: тольяттинская группа XRUSTALIC презентовала новый альбом

Группа XRUSTALIC уже успела стать настоящим и очередным доказательством того, что ребята из Тольятти могут – и могут мощно! – в музыке. Сегодня группа презентует большой альбом BED SCENES – мультижанровую искренность о любви, рассказанную в шестнадцати композициях. Повествование, к слову, здесь ведется от лица подушки – той, которая видела все – от ночных переживаний и слез до сумасшедшей эйфории.

Слушаем и напоминаем, что Собака.ru уже разговаривала с командой!

Фото: Архивы пресс-служб

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